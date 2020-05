Az Újpesti kikötőben tárolják a Hableány roncsát. Az egykori városnéző hajót a májusi tragédia után 2019. június 11-én emelték ki a Dunából, ahonnan Csepelre vitték, innen került a Népszigetre, ahol havi majdnem 400 ezer forintért őrzik, írja az Index.

A nyomozás alatt itt is járőrök vigyázták, de a portál szerint erre ma már csak egy rendőrségi szalag emlékeztet. A Hableány roncsa viszont a Fővárosi Törvényszék szerint továbbra is bűnjelnek számít, és az is marad, amíg a szakértői véleményeket elemzik.

Amíg esetlegesen a hajó újabb vizsgálatára szükség lehet, a szakvélemény esetleges vitatása miatt, a lefoglalás szükséges. Amíg a lefoglalás megszüntetése nem történik meg a hajóroncs felett más nem rendelkezhet, még az üzemeltető sem"

− írták a portálnak.

Tóth Mihály, a Hableányt üzemeltető cég szóvivője már a baleset után is arról beszélt, hogy kegyeleti okból, és a hajó műszaki állapota miatt sem bocsátanák újra vízre a Hableányt. A cégnél úgy látják, hogy a hajó orra menthető, alkalmas lehet arra, hogy valamilyen formában, akár egy emlékmű részeként kiállítsák.

A Hableány 35 emberrel a fedélzetén süllyedt el 2019. május 29-én, miután hátulról nekiütközött a svájci Viking hajós cég Sigyn nevű szállodahajója. A tragédiában 25 dél-koreai állampolgár, valamint a hajó magyar kapitánya és matróza vesztette életét.