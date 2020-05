Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet regisztráltak Spanyolországban.","shortLead":"Csütörtökre ismét kétszáz fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, 2500-an meggyógyultak és 506 új fertőzöttet...","id":"20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4539362d-22a5-4301-b1ce-2263c492bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4d0094-8591-46e5-a45c-501a07237e9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_pandemia","timestamp":"2020. május. 14. 16:52","title":"Több mint 50 ezer spanyol egészségügyi dolgozó kapta már el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","shortLead":"Legalább olyan hasznosak, mint a nappal aktív beporzók.","id":"20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf100d8d-43b3-400c-a9e1-8e94516e8982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf6b3b-2695-4631-a437-1584390c9a50","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_molylepke_moly_beporzas_viragok_novenyek","timestamp":"2020. május. 14. 12:55","title":"Most derült ki, hogy az éjjeli lepkéket ugyanúgy óvnunk kellene, mint a méheket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","shortLead":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","id":"20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ba43a-30ef-4275-83f6-f0975314ea73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","timestamp":"2020. május. 13. 15:21","title":"Kisbusz nem nagyon lehet menőbb: villanymotort kapott egy 1966-os VW Bulli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eb07be-9087-40f5-9e1a-4790b9902ed9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A zenészek bevételeinek átlagosan 25 százaléka a jogdíj, de a járványhelyzet miatt sokaknak ez lett a fő vagy akár egyetlen jövedelemforrása. ","shortLead":"A zenészek bevételeinek átlagosan 25 százaléka a jogdíj, de a járványhelyzet miatt sokaknak ez lett a fő vagy akár...","id":"20200514_artisjus_ketmilliard_forint_jogdijat_kaptak_a_magyar_dalszerzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85eb07be-9087-40f5-9e1a-4790b9902ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0b398f-7baa-46f1-9ebb-2759676729f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_artisjus_ketmilliard_forint_jogdijat_kaptak_a_magyar_dalszerzok","timestamp":"2020. május. 14. 15:39","title":"Kétmilliárd forint jogdíjat osztott szét a magyar dalszerzők között az Artisjus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és családjaik kezét azonban nem akarják elengedni a munkatársak. Rövid időn belül digitális tábort fejlesztettek, amelyben komoly lehetőséget látnak a jövőre nézve is, azonban úgy számolnak, a költségvetésük idén felére eshet vissza. De nem csak ők vannak gondban, egy felmérés szerint a nonprofitok kétharmada rövid időn belül nem fog tudni fizetést adni a munkavállalói jelentős részének.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Bátor Tábor tavaszi és nyári turnusai, a súlyos betegséggel küzdő gyerekek és...","id":"20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3003abcf-7bb0-484a-af93-b5cf0f0044d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2b334e-7163-4c07-952c-fd692e7df67f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bajba_kerulhetnek_a_segiteni_probalok_jon_a_civilcsod","timestamp":"2020. május. 13. 12:13","title":"Bajba kerülhetnek a segíteni próbálók: jön a civilcsőd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","shortLead":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","id":"20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b165d96-7fed-4a3d-8f18-8f56bba25bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","timestamp":"2020. május. 13. 17:07","title":"Elmarad a Sofi Tukker koncertje a Budapest Parkban, visszafizetik a jegyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta tárolt adatokhoz. Ezt a Thunderspy névre keresztelt sebezhetőség teszi lehetővé, amely sok millió pc-t érint világszerte.","shortLead":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta...","id":"20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23252cd-4697-4314-8610-a2fd7262c7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 13. 08:03","title":"Mikori a számítógépe? A 2019 előtt gyártottak zöme 5 perc alatt feltörhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]