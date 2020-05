Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42996d2b-b552-4515-ae5e-0124f580f25e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Olaszországba a Kenyában másfél éve elhurcolt olasz segélymunkás\r

Egy mostanában történt incidens miatt pedig még keményebb fellépésre számítanak a vállalatok.","shortLead":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes...","id":"20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cfde4a-553f-4dad-9f5c-d97184220d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","timestamp":"2020. május. 11. 11:33","title":"Szomorú fordulatot vett az 5G-ellenesek háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. Vitatott, hogy mindez hozzájárult-e a hellén aranykor hanyatlásához.","shortLead":"Komoly szerepet játszott a hastífuszjárvány abban, hogy Athén elvesztette a peloponnészoszi háborút. Vitatott...","id":"202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43928dc6-2a63-4eda-a34e-15f35db2e9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d767214-fcf3-42b1-b9eb-510a9262a471","keywords":null,"link":"/360/202019__a_nagy_atheni_dogvesz__periklesz_veszte__attikai_harmak__okoros_tunetek","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"2400 éve kutatják, hogy egy járvány döntötte-e be az athéni demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]