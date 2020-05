Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul törölte egy bejegyzésüket a Facebook. Van néhány feltétel, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy a bizottság érdemben foglalkozzunk a panasszal.","shortLead":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul...","id":"20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbd214-9091-45c7-adca-ecab9d2a5638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","timestamp":"2020. május. 11. 11:03","title":"Ha ennek a négy dolognak nem felel meg, nem fellebbezhet a Facebook törlése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19 komment, 11 megosztás.","shortLead":"19 komment, 11 megosztás.","id":"20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318c057c-1d51-447b-a699-4b870581252c","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_koronavirus_jarvany_remhir_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 12:39","title":"Újabb rendőrségi siker: 64 éves facebookozóra csaptak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","shortLead":"Némi öröm az ürömben, hogy a szerény lökettérfogatú erőforrás legalább nem három-, hanem négyhengeres.","id":"20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405867d8-bdba-436e-bb71-aad14f3bdc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f9a5a-a7f3-457b-8ed6-8fa84876866b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_15_literes_apro_motorral_is_gyartjak_a_hatalmas_mercedes_clst","timestamp":"2020. május. 11. 09:21","title":"A hatalmas Mercedes CLS-t 1,5 literes apró motorral is gyártják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt összeget ráadásul jótékony célra fordítja a kiadó.","shortLead":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt...","id":"20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d347a3-24bd-404e-a447-44f430d43582","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","timestamp":"2020. május. 11. 19:03","title":"Egy áráért most 54 remek videojáték lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajóroncs felett még az üzemeltető sem rendelkezhet, amíg tart a nyomozás.","shortLead":"A hajóroncs felett még az üzemeltető sem rendelkezhet, amíg tart a nyomozás.","id":"20200512_Hableany_Nepsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51bd91f-0f2d-41d9-84f1-c5310fdf79bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c8f467-0b84-431f-8be4-c58979541fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Hableany_Nepsziget","timestamp":"2020. május. 12. 09:14","title":"Havi több százezer forintért tárolják a Hableányt a Népszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","shortLead":"A férfi nem fogadta el, hogy nem vehet jegyet a vonaton. \r

","id":"20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0debfc-3a2d-4951-a1b2-560134fbcc44","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Megvert_jegyellenor_Budapest","timestamp":"2020. május. 12. 10:31","title":"Megvert egy jegyellenőrt, hét és fél év börtönt is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","shortLead":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","id":"20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061531-24a4-4613-a78b-cdff358bb4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","timestamp":"2020. május. 11. 11:27","title":"Járványbiztos díjátadóra készül a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","shortLead":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","id":"20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc22e873-d778-44ce-a3dc-950d4e4fd511","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","timestamp":"2020. május. 12. 11:17","title":"Néhány év alatt eltűnt a fehér gólyák negyede Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]