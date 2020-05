Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat kellett leállítani, máshol a kapcsolattartás módján kellett változtatni, de számos segítő szervezet maga is segítségre szorul. ","shortLead":"A civil és a karitatív szervezeteket is új kihívások elé állította a koronavírus-járvány. Van, ahol alapprogramokat...","id":"202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ee9014-13db-4262-9a98-d2c686bae6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc13de68-ec31-4010-9724-36cd05a4dd83","keywords":null,"link":"/360/202019__civil_szervezetek__jarvanyuzemmod__uj_kihivasok__atalakitas_alatt","timestamp":"2020. május. 12. 13:00","title":"Nehezen álltak át járványüzemmódba a segélyszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","shortLead":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","id":"20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9432544-81a0-4ed1-b4fd-f49e5001fe94","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 12. 10:39","title":"Július elején indulna be újra a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak lehetőségét, hogy valakit koronavírus fertőzzön meg a jövőben.","shortLead":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak...","id":"20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1017df1-e138-4ead-815a-82ac623ec819","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","timestamp":"2020. május. 12. 16:12","title":"Bevetnék a génmódosítást a koronavírus ellen, hogy a jövőben senki ne fertőződjön meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset miatt.","shortLead":"A 3-as és a 21-es úton is torlódásra érdemes készülni, azokra terelik az autókat az M3-as autópályán történt baleset...","id":"20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4909c22-a6f1-4966-a87a-84f8294bb806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850f8e96-4788-416e-a648-a30d61af2095","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_felborult_kamion_m3_autopalya_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. május. 11. 11:22","title":"Felborult kamion miatt zárták le az M3-as autópálya egyik oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","id":"20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aedbcdc-bbc8-41d0-8008-921983759124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 11:32","title":"Legalább harminc éve nem zuhant ekkorát az olasz ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat sem kell lemondani. Az amerikai demokrata politikus kapott is az alkalmon.","shortLead":"A Nintendo nagysikerű játékára, az Animal Crossingra nem vonatkoznak a járványügyi szabályok, így aztán a találkozókat...","id":"20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217c8542-1bf7-413f-bbb9-fc960b8550ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db99a79-0d18-4bb1-8d9c-9404ea155d29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_alexandria_ocasio_cortez_animal_crossing_new_horizons","timestamp":"2020. május. 11. 10:33","title":"Nagyot ment Alexandria Ocasio-Cortez: a legjobb karanténjátékban látogatta meg szimpatizánsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","shortLead":"A feltételezett robbanótestekről aztán kiderült: első világháborús tüzérségi gyújtószerkezetek.","id":"20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f190ba-2351-47aa-b16e-0c4ba2bc89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbcf662-c9da-4951-93b5-0b4372a78cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_krumpli_bomba_robbanotest_tuzszeresz_dunaegyhaza","timestamp":"2020. május. 11. 11:19","title":"Krumplik közé keveredett bombákhoz riasztották a tűzszerészeket Dunaegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","shortLead":"Már itthon is rendelhető a környezettudatosnak ígért plugin hibrid hajtásláncú családi autó. ","id":"20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cece83-45f7-4e9e-9170-485ffaf53241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bca025-2001-4de9-a59a-48d8201ac741","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_audi_a6_kombi","timestamp":"2020. május. 11. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Audi A6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]