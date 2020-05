Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lengyelországban figyeltek meg hasonlót, ott is a lezárások kezdetén hazatérő emberek terjesztették a járványt.","shortLead":"Lengyelországban figyeltek meg hasonlót, ott is a lezárások kezdetén hazatérő emberek terjesztették a járványt.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_jarvanyelemzes_pecs_virologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5261dfad-1d82-4289-bc40-44b847bfd01d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_koronavirus_jarvany_jarvanyelemzes_pecs_virologia","timestamp":"2020. május. 11. 11:10","title":"Pécsi virológusok: Rengeteg európai koronavírust hoztak magukkal a hazaérkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei első negyedévben - nyolc év után - először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen drasztikusan. ","shortLead":"Az idei első negyedévben - nyolc év után - először esett a használtan behozott autók száma. Áprilisban már egészen...","id":"20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36eb27-117a-4a75-9e50-68e159ac92c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Megfelezodott_a_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. május. 12. 10:50","title":"Drasztikusan visszaesett a használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","shortLead":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796b3560-73e7-4830-aa00-e071eb404f9a","keywords":null,"link":"/sport/20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","timestamp":"2020. május. 11. 17:55","title":"Nem hirdetnek magyar bajnokot vízilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen fertőződnek meg a koronavírussal Oroszországban.","shortLead":"Az elnök szerint a járványhelyzet megengedi a korlátozások fokozatos megszüntetését. Jelenleg naponta 10 ezernél többen...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7819e07c-ce5e-45b1-843f-ea49120d5909","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_oroszorszag_vlagyimir_putyin_kenyszerszabadsag","timestamp":"2020. május. 11. 16:55","title":"Putyin feloldotta az országos kényszerszabadságot Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a1f56-e1d2-48a3-ac9e-b7a5bd7814ae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember megsérült a hétfőn késő este történt balesetben.","shortLead":"Egy ember megsérült a hétfőn késő este történt balesetben.","id":"20200512_busz_auto_baleset_lehel_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a1f56-e1d2-48a3-ac9e-b7a5bd7814ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10159637-90fd-4133-a220-bad5520523c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_busz_auto_baleset_lehel_utca","timestamp":"2020. május. 12. 05:58","title":"Busz és autó ütközött frontálisan a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták megjelenése miatt, mint tavaly egész évben összesen. A szúnyogszezon kezdetével nő az állatok veszélyeztetettsége is, ezért fontos, hogy a gazdik megtegyék a szükséges óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"Évről évre több kutya lehet érintett a szívférgességben, idén májusig már ugyanannyi állatot kezeltek a paraziták...","id":"20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea643fb-85ee-4069-85d5-898dc74e055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fba32dc-69dc-47f4-a176-3beebda99bf3","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Evrol_evre_tobb_kutya_lehet_erintett_a_szivfergessegben","timestamp":"2020. május. 12. 09:46","title":"Durván terjed a legalattomosabb kutyabetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett változata.","shortLead":"Egymás után jelenti be lapkakészleteit a tajvani félvezetőgyártó. A legújabb darab a Dimensity 1000 továbbfejlesztett...","id":"20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33817c87-e1b1-4007-a1b0-1ef066d70b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5788316b-3bb0-48fa-b091-eaf45cc77eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mediatek_dimensity1000plusz_lapkakeszlet","timestamp":"2020. május. 11. 16:03","title":"Rákapcsoltak: csúcstelefonokba is kínál új lapkakészletet a MediaTek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]