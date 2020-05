Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","shortLead":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","id":"20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76eb4c4-d1a9-4450-971f-b0f73af6d90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","timestamp":"2020. május. 13. 09:21","title":"Ilyen lehet a Skoda első elektromos szabadidő-autója, az Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja a Politico cikke.","shortLead":"Magyarország eddig kerülte a nyílt konfliktust a testülettel, de a mostani döntés próbatétel elé állítja - írja...","id":"20200514_eub_politico","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5446cef0-6b97-4acc-88c6-e22c053c3ae8","keywords":null,"link":"/360/20200514_eub_politico","timestamp":"2020. május. 14. 07:30","title":"Feladhatja a leckét Orbánéknak az Európai Bíróság mai ítélete a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük idősotthonokban halt meg.","shortLead":"Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük...","id":"20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff90541-76a4-487c-9a04-2fe318b25e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb42c0-f39a-4ed0-9882-eb0ed5e86efa","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_svedorszag_idosotthonok_egeszsegugy","timestamp":"2020. május. 13. 18:43","title":"Pusztít a svéd idősotthonokban a koronavírus, 10 ezer új gondozót vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","shortLead":"Az 54 éves T1-esből kiszerelték a régi benzinmotort, melynek helyét egy e-up villanymotorja vette át.","id":"20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca302cd-7cd5-4e80-b997-5cad9ab5691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54ba43a-30ef-4275-83f6-f0975314ea73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_kisbusz_nem_lehet_menobb_villanymotort_kapott_egy_1966os_vw_bulli","timestamp":"2020. május. 13. 15:21","title":"Kisbusz nem nagyon lehet menőbb: villanymotort kapott egy 1966-os VW Bulli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be az Egyesült Államok legfőbb vezetésében. Egy esetleges új elnökre bő fél éven át még mindenképp várni kell, addig szoftverfrissítésekkel és saját rendszerének fejlesztésével lesz elfoglalva. Utóbbi, ha nagyon jól sikerül, később akár feleslegessé is teheti a Google rendszeréhez való visszatérést.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be...","id":"20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44032e9-aab3-4278-832b-a1b55dda7f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","timestamp":"2020. május. 14. 06:03","title":"Donald Trump elrendelte: 2021 májusáig fent kell tartani a Huawei elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]