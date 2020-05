Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat majd az időjárásra.","shortLead":"Kutatók szerint mivel kevesebb szennyező részecske van a levegőben, több napfény éri el a Föld felszínét, és ez kihat...","id":"20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ab656f-9968-4522-bb8c-f29cd76fc961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3807f6d4-43cf-424a-acfd-2e650a26af47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_Lehet_hogy_tisztabb_a_levego_de_mar_ez_is_baj","timestamp":"2020. május. 14. 08:30","title":"Lehet, hogy tisztább a levegő, de már ez is baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül? Cikksorozatunk 4. epizódja.\r

","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete...","id":"20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=508cc16a-5002-40ba-9b60-6aa06d350c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585e13d8-76fc-4618-9fa0-e8799a1e2ec8","keywords":null,"link":"/360/20200514_Michelle_Obama_Igy_lettem__Mintha_a_nagyvilagban_a_karikaturavaltozatom_tornezuzna","timestamp":"2020. május. 14. 20:30","title":"Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala megyeiek. Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. Percről percre a járványhelyzetről.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala...","id":"20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ee1b-afcd-49ac-8aed-fc3e12c52b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","timestamp":"2020. május. 14. 07:36","title":"Több az új fertőzött vidéken, mint Budapesten - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","shortLead":"Kishajókkal juthatnának át Szentendrénél a túlpartra a bringások.","id":"20200514_kerekparos_komp_szentendre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff599a09-f481-411f-a4f6-44969ef12517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3077ab-dce6-4506-ba4e-30580e6d340b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_kerekparos_komp_szentendre","timestamp":"2020. május. 14. 17:33","title":"Kerékpáros komppal oldanák meg a dunai átkelést a nemzetközi kerékpárúton Szentendrénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","shortLead":"A Sziget főszervezője egy online előadáson beszélt az ágazat kilátásairól.","id":"20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f43c25-8af2-4788-9545-f42860d8d606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f15b8d4-4c73-4594-97fc-a540a97f7347","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Az_afacsokkentes_nagyot_lenditene_a_fesztivalokon","timestamp":"2020. május. 13. 18:46","title":"Kádár Tamás: Az áfacsökkentés nagyot lendítene a fesztiválokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben csökkeni fog a fizetésük.","shortLead":"A cég vezérigazgatója szerint így könnyebben tudnak az alkalmazottakkal beszélni arról, hogy a válsághelyzetben...","id":"20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0679eb-0874-40d9-a804-e636bee0edb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_mol_olajar_koronavirus_gdp_hernadi_zsolt","timestamp":"2020. május. 13. 21:22","title":"A Mol vezetése visszaadta a fizetése 40 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]