[{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A rendeleti kormányzás és a parlament nélküli parlamenti demokrácia lehetőségének megteremtése után a Fidesz az ellenzék írmagját is eltakarítaná az útból, készülve immár a következő választásra. Szimbolikusan már kitagadták a nemzetből, akik nem a kormány hívei, de a java még hátravan.","shortLead":"A rendeleti kormányzás és a parlament nélküli parlamenti demokrácia lehetőségének megteremtése után a Fidesz...","id":"202020__egyparti_demokracia__ellenzektelenites__nem_oda_duda__eroltetett_hatramenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec22693c-716f-4e62-9749-5f316f73185c","keywords":null,"link":"/360/202020__egyparti_demokracia__ellenzektelenites__nem_oda_duda__eroltetett_hatramenet","timestamp":"2020. május. 15. 07:00","title":"Orbán durván megtorolhat minden felségsértést a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","shortLead":"Bencsik János független képviselő a parlamentben kérdezett rá, így sem derült ki, miért kapta az okmányt Lénárd András.","id":"20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54770f2f-d3d4-4b40-a512-7ffa5f390ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_lenard_andras_diplomata_utlevel","timestamp":"2020. május. 14. 18:49","title":"Nem árulja el a külügy, miért van diplomata-útlevele a Tiltott Csíki sörgyár vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3626ee-6e17-462c-803a-2ef998380e4d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szerencséjükre pont a turistaszezon végén tört ki a világjárvány és az egyik utolsó oda tartó hajót visszafordították. A tengerjárón szinte mindenki megfertőződött.","shortLead":"Szerencséjükre pont a turistaszezon végén tört ki a világjárvány és az egyik utolsó oda tartó hajót visszafordították...","id":"20200515_Az_Antarktisz_maradt_az_egyetlen_koronavirusmentes_kontinens_pedig_volt_esely_a_fertozesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f3626ee-6e17-462c-803a-2ef998380e4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308b8147-3c00-409a-bc36-227c1e41b85a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_Az_Antarktisz_maradt_az_egyetlen_koronavirusmentes_kontinens_pedig_volt_esely_a_fertozesre","timestamp":"2020. május. 15. 19:23","title":"Az Antarktisz maradt az egyetlen koronavírus-mentes kontinens, pedig volt esély a fertőzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több brazil kórház jelenti, hogy nincs több hely az intenzívosztályokon.","shortLead":"Egyre több brazil kórház jelenti, hogy nincs több hely az intenzívosztályokon.","id":"20200514_Ujabb_rekordot_dontott_Braziliaban_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6b7b71-f8f7-45e0-8365-8c25ff01ee13","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_Ujabb_rekordot_dontott_Braziliaban_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 14. 21:42","title":"Újabb rekordot döntött Brazíliában az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress Pál festőművészről, a HVG egyik alapítójáról.","shortLead":"A HVG kulturális ajánlójában megemlékezünk Little Richardról, Vonnegut és Agatha Christie \"magyar hangjáról\" és Veress...","id":"202020_hazi_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94efb7f-a17e-4ce7-8ee3-3870df2022e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7a855-7612-44a3-9a1c-6c32e81e47fb","keywords":null,"link":"/360/202020_hazi_palya","timestamp":"2020. május. 15. 14:00","title":"A rock 'n' roll feltalálója, akitől Hendrix is tanult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott a rák. A több mint kétéves pokol-, majd mennybejárás érzelmi sokkjai ismét aktivizálták benne a költőt. \r

","shortLead":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott...","id":"202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3137fd07-c4ce-4c40-8620-c1577817205b","keywords":null,"link":"/360/202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","timestamp":"2020. május. 15. 13:45","title":"Alighogy regényéért Libri díjat kapott, lúdbőröztető versekkel jelentkezett Grecsó Krisztián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]