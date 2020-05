Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","shortLead":"De csak az uniós állampolgárok, valamint a a Schengen-övezet állampolgárai előtt.","id":"20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb27c9e0-bd2d-4d24-a6df-68de5f194517","keywords":null,"link":"/vilag/20200516_Olaszorszag_julius_elejen_megnyitja_hatarait","timestamp":"2020. május. 16. 07:02","title":"Olaszország július elején megnyitja határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","shortLead":"Új feladatot kap a nemzeti könyvtár.","id":"20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c43a7471-b4b8-4208-a05d-cd8ece8908bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95385d9b-f0cf-44e0-b58c-018aad01c36c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Az_internetet_is_archivalni_fogja_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2020. május. 14. 16:44","title":"Az internetet is archiválni fogja az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d90de4-1b99-498c-acb3-5e2180de6728","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eddigi edző távozik a klubtól, egybehangzó vélemények szerint a német szakember lehet a befutó a posztra.\r

","shortLead":"Az eddigi edző távozik a klubtól, egybehangzó vélemények szerint a német szakember lehet a befutó a posztra.\r

","id":"20200515_Storck_lehet_a_Dunaszerdahely_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71d90de4-1b99-498c-acb3-5e2180de6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237ef6a3-8e13-431f-a874-b38fc3c6b30d","keywords":null,"link":"/sport/20200515_Storck_lehet_a_Dunaszerdahely_edzoje","timestamp":"2020. május. 15. 18:30","title":"Storck lehet a Dunaszerdahely edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer mellett. Közben saját lánya készített rendhagyó dokumentumfilmet egy egykori hollywoodi sztárról, a Whiplash rendezője pedig újra elmerül a jazz világában. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer...","id":"20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a770-8c32-43b9-9c94-725973391d84","keywords":null,"link":"/360/20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül összerakni valamilyen életszerű képet a hétköznapjaikról. A Kérdezz meg egy észak-koreait! című könyvből kirajzolódik az is, hogy miként képes túlélni egy diktatúra, és az is, hogy képesek túlélni az emberek egy diktatúrában. És megismerkedhetünk a zsarnokság egyik paradoxonával is: a boldogsággal.","shortLead":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül...","id":"20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6404806-6116-424c-bad0-83b394be51d9","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","timestamp":"2020. május. 14. 20:00","title":"Észak-Korea: ahol a félelem politikájából engedelmes rabszolgák születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi közösséget, de van megoldás.","shortLead":"Az irodában könnyű beszédbe elegyedni kollégáinkkal. A koronavírus idején már nehezebb egyben tartani a munkahelyi...","id":"20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f349781c-71e8-45f6-b2dd-6716993caa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c378a014-5b95-47b8-b69c-886db1afc52d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Igy_teremthetunk_munkahelyi_kozosseget_home_officeban_is__video","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Így teremthetünk munkahelyi közösséget home office-ban is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín kedvelt terepe a gyorsulásoknak.","shortLead":"A helyszín kedvelt terepe a gyorsulásoknak.","id":"20200515_Uj_traffipaxot_kapott_a_Vaci_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16886ae-e38d-4a04-bb1e-6e8845ac16ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Uj_traffipaxot_kapott_a_Vaci_ut","timestamp":"2020. május. 15. 15:34","title":"Kikerült a régóta ígért traffipax a Váci útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban a koronavírus-helyzettel kapcsolatos soron következő intézkedésekről. Ezek között lehet Budapest újranyitásának kérdése is.","shortLead":"Orvostudományi vezetőkkel folytatott konzultációt Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban...","id":"20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c819da-afe7-4d2f-be04-8cdf1213bf57","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_orban_viktor_orvostudomanyi_vezetok_egyeztetes_budapest","timestamp":"2020. május. 16. 09:43","title":"Kiderült, kikkel egyeztetett Orbán Budapest újranyitásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]