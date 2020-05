Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság a böngészőbe. A most kiadott szoftverfrissítés jóval több újítást hoz a szokásosnál.","shortLead":"A Chrome-frissítések feszes menetrendje miatt hozzászokhattunk, hogy viszonylag sűrűn érkezik egy-egy újdonság...","id":"20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d655f228-7d04-40c5-8dc2-8708bb077d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_chrome_83_bongeszo_ujdonsagok_frissites_uj_funkciok","timestamp":"2020. május. 20. 12:35","title":"Egy halom új funkció és változás jött a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","shortLead":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","id":"20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b471aa24-4bbc-4fff-b4f9-8e95c3682526","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. május. 21. 10:13","title":"Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és sakkolimpikon, feleség, édesanya és sok minden más. Különleges múltjának és jelenének szakaszait együtt tekintettük át. És a jövőbe is bepillantottunk.","shortLead":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és...","id":"20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93818c51-8ec4-4ee2-877f-3b734cb8d1eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","timestamp":"2020. május. 19. 12:15","title":"Polgár Judit: „Folyamatos flow-ban keresed a megoldást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Alacsony az átfertőzöttségi arány, de ez nem jelent védettséget. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90816ce-3a56-449c-ab68-f8ec5c41590f","keywords":null,"link":"/360/20200520_Radar360_Titok_marad_a_kinai_gigaberuhazas_de_rolunk_mindent_megtudhatnak","timestamp":"2020. május. 20. 08:00","title":"Radar360: Titok marad a kínai gigaberuházás, de rólunk mindent megtudhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","shortLead":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","id":"20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061ef8b8-61a7-4b99-905f-5405352451b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2020. május. 20. 11:49","title":"Jól hozott a konyhára a Valton-Sec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román állampolgárokat emberi méltóságában sértő kijelentését. Az elnök fellebbezni fog.","shortLead":"Klaus Iohannis államfő Székelyföld autonómiastatútumának szenátusi elfogadása után tette a magyar nemzetiségű román...","id":"20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb2156b-564e-4c4d-8148-3d25c91a4d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_ihoannis_birsag_diszkriminacio","timestamp":"2020. május. 20. 15:58","title":"Magyarellenes gyűlöletbeszédért bírságolta meg a román elnököt a diszkriminációellenes tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]