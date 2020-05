Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","shortLead":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","id":"20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9d20c9-ed23-484d-a51a-36a8848d7d62","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","timestamp":"2020. május. 21. 09:57","title":"Koronavírusban meghalt a Fehér Ház egykori komornyikja, aki 11 elnök mellett szolgált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","shortLead":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","id":"20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b471aa24-4bbc-4fff-b4f9-8e95c3682526","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. május. 21. 10:13","title":"Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében, hogy melyik adós lesz életképes a koronavírus-krízis lecsengése után. Sőt, épp azoknak a kérelmét hárítják most, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a forrásra. ","shortLead":"Készen állnak a bankok a kedvezményes NHP-hitelek folyósítására, ám ők is bizonytalanok annak megítélésében...","id":"202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bde69d7-1ef3-4e97-98be-b6d60bbe92b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0804e8af-a2b2-4a86-85ab-65bdd70ef556","keywords":null,"link":"/360/202020__nhp_hitelprogram__moratorium_helyett__valsagkezeles__eletre_halalra","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Nem tudják a bankok, kinek adjanak hitelt, mert kérdéses, ki tudja majd visszafizetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","shortLead":"Olyan hőhullám érte el az Északi-sarkot, amely a meteorológusok szerint az év ezen szakaszában abnormális.","id":"20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed0e838-071c-405f-a57a-086f030884cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_eszaki_sark_jeg_hohullam_olvadas_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. május. 20. 18:33","title":"Ha nem érti, mi a gond az Északi-sarkon, nézze meg ezt a műholdfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad28b10a-83e0-4fc7-841f-0ddf4f34d0b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rosszkor, rossz helyen hápogtak. ","shortLead":"Rosszkor, rossz helyen hápogtak. ","id":"20200521_Video_Sisakba_gyujtottek_ossze_az_eltevedt_kiskacsakat_a_2es_metronal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad28b10a-83e0-4fc7-841f-0ddf4f34d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d2a47-8f2c-4c04-aa70-70dab54f7392","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Video_Sisakba_gyujtottek_ossze_az_eltevedt_kiskacsakat_a_2es_metronal","timestamp":"2020. május. 21. 15:10","title":"Videó: A 2-es metrónál eltévedt kiskacsákat a sisakjaikba gyűjtötték a tűzoltók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","shortLead":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","id":"20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3f9d-8d65-46c8-80d4-aa1841163aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","timestamp":"2020. május. 21. 15:43","title":"Brazília történetének legnagyobb drogfogását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]