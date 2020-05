Valóban készült a sértettről igazságügyi pszichológusi szakvélemény abban az ügyben, amelyben Donáth László evangélikus lelkészt gyanúsítják aljas indokból elkövetett könnyű testi sértéssel és emberi méltóságot sértő szeméremsértés vétségével, válaszolta az Index kérdésére Rab Ferenc a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője. A pszichológusi szakvélemény az ügyészség álláspontja szerint erősítette a megalapozott gyanút.

Donáth László lelkész 1998 és 2010 között négy cikluson át volt az országgyűlés MSZP-s képviselője, jelenleg a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház lelkészeként dolgozik. Tavaly az intézmény takarítónője tett feljelentést ellene. A nő azt állította a hatóságoknak, hogy Donáth bántalmazta, két kézzel fojtogatta őt, mivel egy szentkép előtt hagyta a takarítókocsiját. A nő látlelete vetetett, amely a nyakán "halvány elmosódott bőrpírról" és "bevérzés gyanúról" számolt be. Vallomást tett arról is, hogy a lelkész korábban sem bánt vele megfelelően: fogdosta, szexuális ajánlatot tett neki. Donáth erről a folyamatban lévő eljárásra sem korábban, sem most nem nyilatkozott.

A Donáth Lászlót feljelentő nő a hvg.hu-nak azt nyilatkozta, Donáth másokat is molesztált. Azt is elmondta, hogy esze ágában sem volt ezzel a médiához fordulni, a Tv2 kereste meg, majd dagasztotta botránnyá a történeteket úgy, hogy az élettársa nyilatkozott végül helyette.