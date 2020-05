Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","shortLead":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","id":"20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3f9d-8d65-46c8-80d4-aa1841163aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","timestamp":"2020. május. 21. 15:43","title":"Brazília történetének legnagyobb drogfogását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani az Antant békefeltételeit, de belátta, hogy nem tehet mást, mint aláírja azokat. Itthon viszont szabadjára engedte az indulatokat és az erőszakot. ","shortLead":"A magyar tárgyalóküldöttség lemondott, a kormány fenntartotta ellenkezését és megpróbálta ideiglenesnek beállítani...","id":"20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc51bc46-3ea5-4294-be7e-cbe389aef98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684353b7-f04f-423e-ad6a-7c14bd5d92db","keywords":null,"link":"/360/20200520_Elfogadjuk_az_elfogadhatatlant__mert_ugyis_lehetetlen","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Nem volt más választás, beletörődtek, hogy alá kell írni a trianoni békeszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 8 hetes informatikai online oktatásra már több mint 50 ezren jelentkeztek a minisztérium szerint.","shortLead":"A 8 hetes informatikai online oktatásra már több mint 50 ezren jelentkeztek a minisztérium szerint.","id":"20200522_ujratervezes_jelentkezes_delig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8635a17-af59-41f7-8427-5fcf14540e53","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_ujratervezes_jelentkezes_delig","timestamp":"2020. május. 22. 10:44","title":"Délig lehet jelentkezni az ITM ingyenes informatikai képzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már egy kellemetlen hozadék, hogy bekerülhetnek a webáruházakba rosszindulatú kiegészítők is. A megújult Edge böngészőnek is szembe kell néznie ezzel a problémával.","shortLead":"Bár remek dolog, hogy bővítményeket tölthetünk le a böngészőkhöz (és ebben a Chrome jár az élen), az már...","id":"20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f682cad-9afc-466a-aa32-d4d400ed30ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_microsoft_edge_bongeszo_kartekony_dark_reader_klonok","timestamp":"2020. május. 21. 07:03","title":"Ezentúl inkább vigyázzon, mit tölt le a Microsoft Edge böngésző mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése egy sor megválaszolatlan kérdést vet fel: mi lesz az iskolákkal, mi lesz az országhatárokkal, és mi történik, ha egy dolgozó még mindig fél bemenni a munkahelyére?","shortLead":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése...","id":"20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d6cd7d-ea97-423f-9c4f-f6a4ba1da773","keywords":null,"link":"/360/20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","timestamp":"2020. május. 20. 15:00","title":"Valóságshow-t kerekített Orbán a korlátozások feloldásából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba. A bizonytalanság miatt így is kevesebben töltik majd így a vakációjukat, ám a táborok száma még nagyobb arányban csökken, úgyhogy érdemes időben választani. Kicsit nőttek az árak és kicsit szigorodtak az egészségügyi előírások, ha valaki rúdtánc, katonai, nyelvi vagy más tematikájú táborba adja a gyereket.","shortLead":"Minden akadály elhárult a nyári táborok útjából, mehetnek a gyerekek akár napközis, akár ottalvós táborokba...","id":"20200522_nyari_taborok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a895e636-ea78-41ce-8ef2-fa3fe41c3f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c31326-6851-4a47-8bc6-0354b64dda4c","keywords":null,"link":"/elet/20200522_nyari_taborok","timestamp":"2020. május. 22. 06:30","title":"Negyedmillióért is találtunk nyári tábort, de az már tiszta Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d13a01-6420-4815-abd1-aa7ddd95fc7e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200522_Marabu_Feknyuz_Kommentelunk_kommentelunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5d13a01-6420-4815-abd1-aa7ddd95fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384674f3-fc11-45b0-9265-62143e6acb9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Marabu_Feknyuz_Kommentelunk_kommentelunk","timestamp":"2020. május. 22. 05:57","title":"Marabu Féknyúz: Kommentelünk, kommentelünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]