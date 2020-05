Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce169947-77b2-49e7-ada8-490d40a196b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp ma töltötte be 40. életévét a játékipar egyik leghíresebb karaktere, a mindig éhes Pac-Man. A játéktermekből indult program népszerűségénél csak a létrejöttének körülményei érdekesebbek.","shortLead":"Épp ma töltötte be 40. életévét a játékipar egyik leghíresebb karaktere, a mindig éhes Pac-Man. A játéktermekből indult...","id":"20200522_pac_man_40_eves_jatektermi_gepek_videojatek_pizza_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce169947-77b2-49e7-ada8-490d40a196b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a63d9f0-0d0c-4328-a69e-7ffa8307cdbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_pac_man_40_eves_jatektermi_gepek_videojatek_pizza_eves","timestamp":"2020. május. 22. 20:40","title":"40 éves lett Pac-Man, ami a pizza nélkül talán nem is létezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200521_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c2eaf6-6f7f-463c-af62-279b993aee55","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 21. 06:49","title":"Elhunyt 3 beteg, 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba szerelt processzorok között.","shortLead":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba...","id":"20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74da85cf-570c-452d-89ac-24d8e1fddfae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","timestamp":"2020. május. 21. 14:03","title":"Androidos mobilt venne? Így alakul most az erősorrend a processzorok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","shortLead":"Az Orbán-kormány 10 évét elemzi a Financial Times írása. ","id":"20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35fdc57-0afa-4dd0-9798-f71e50eebef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3549bb-6b57-4056-abd5-130de466e8a6","keywords":null,"link":"/360/20200521_Orban_mar_ott_tart_hogy_rendszere_tulelheti_nevadojat","timestamp":"2020. május. 21. 08:15","title":"Financial Times: \"Orbán már ott tart, hogy rendszere túlélheti névadóját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe van Jair Bolsonaro elnöknek.","shortLead":"Nagy az esélye a katasztrófának Sebastiao Salgado, az Unicef jószolgálati nagykövete szerint, és ebben komoly szerepe...","id":"20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724e7d83-7e7c-46ab-b37b-d3f7e3589653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a320eff-5128-4c87-a6a3-b7404170dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Nepirtas_fenyegeti_az_amazonasi_oslakosokat_egy_neves_aktivista_szerint","timestamp":"2020. május. 21. 19:50","title":"Népirtás fenyegeti az amazonasi őslakosokat egy neves aktivista szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kockázat nem túl nagy, mégis vigyázni kell, nehogy épp a klímaberendezés terjessze a vírusokat. ","shortLead":"A kockázat nem túl nagy, mégis vigyázni kell, nehogy épp a klímaberendezés terjessze a vírusokat. ","id":"20200521_Koronavirusos_idoben_erdemes_ovatosan_banni_a_legkondival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a5523d-7233-4fb3-835a-4fbf6337dad0","keywords":null,"link":"/360/20200521_Koronavirusos_idoben_erdemes_ovatosan_banni_a_legkondival","timestamp":"2020. május. 21. 12:00","title":"Koronavírusos időben érdemes óvatosan bánni a légkondival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az északolasz változat.","shortLead":"Ez az északolasz változat.","id":"20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26f8b2-a8d2-4415-aa8d-00ead76c704c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_Fertozobb_koronavirus_terjed_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"A kínainál fertőzőbb koronavírus terjed Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","shortLead":"A Comedy Wildlife Photo Awards a természetfotózás könnyedebb darabjait díjazza.","id":"20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a34f9dc-9fda-4c22-b4bb-965ff65be18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28447bc6-6c81-4d50-9808-4c583c3ff66e","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Erosnek_igerkezik_az_idei_hulyeallatfotoverseny","timestamp":"2020. május. 22. 14:52","title":"Erősnek ígérkezik az idei hülyeállatfotó-verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]