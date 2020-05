Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt el.","shortLead":"P. Zsolt szerint csak dekázás közben pattant el a labdája, de a rendőrök nem így látták. Az ügyészség nyomozást rendelt...","id":"20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6f5a75c-4ae1-4eef-94ca-d466a193043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f74c50-46cb-43f5-a50d-a3dcb8cbedec","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_labda","timestamp":"2020. május. 21. 16:16","title":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt nyomoznak a tüntető ellen, aki labdával talált el egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3279e4-bb92-4720-a523-a0b5e5c76929","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","timestamp":"2020. május. 21. 09:46","title":"Elkészült a közel 350 millió forintos egyedi Nissan GT-R első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","shortLead":"Meghackelték a müezzin imára hívó énekét.","id":"20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc1e1fd-e7ef-4fca-89c0-0c9dcc9ed550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8324442-0734-4cf6-a7a2-6dfb32ef57f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_bella_ciao_muezzin_izmir","timestamp":"2020. május. 22. 10:41","title":"A Bella Ciao szólt a müezzin helyett Izmir minaretjeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","shortLead":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","id":"20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269046e7-68e1-497e-9cc9-2d4780c233a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","timestamp":"2020. május. 21. 15:27","title":"Magáncégeknél is lehetne a jövőben behozott autót vizsgáztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"David Cornstein","category":"velemeny","description":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és globális következményei. Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének írása. ","id":"20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9028bf-62f9-4f28-98f9-a4fe37e918d8","keywords":null,"link":"/velemeny/20200522_David_Cornstein_egyesult_allamok_nagykovet_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 22. 15:44","title":"David Cornstein: Így segít a világnak az olyan barát, mint Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859e7c85-3e7e-457b-9a9c-4a850968eb83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a Kounotori utolsó küldetése.\r

","shortLead":"Ez a Kounotori utolsó küldetése.\r

","id":"20200521_Nemzetkozi_Urallomas_Japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859e7c85-3e7e-457b-9a9c-4a850968eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b8f4ac-7284-4359-bf36-bbe3f13e1126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_Nemzetkozi_Urallomas_Japan","timestamp":"2020. május. 21. 07:41","title":"Japán pilóta nélküli űrhajót indított a Nemzetközi Űrállomásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"27-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200521_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c2eaf6-6f7f-463c-af62-279b993aee55","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. május. 21. 06:49","title":"Elhunyt 3 beteg, 3641 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","shortLead":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","id":"20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e0641-eb26-498b-a534-d65541f096b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. május. 22. 14:17","title":"Kiderült, mivel zajlik leginkább a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]