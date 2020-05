Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","shortLead":"Pénzforgalmi szabálysértértéseket tárt fel az MNB a pénzintézetnél.\r

","id":"20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e879e270-dd9a-4ea8-97f7-1b699cc8f625","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_magyar_nemzeti_bank_unicredit_bank_birsag_felugyelet","timestamp":"2020. május. 20. 12:18","title":"Megbüntette az UniCreditet a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden esetben nyomozás és bírósági döntés szükséges hozzá. A módosítás után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat enélkül hozhatna azonnal hatályos döntést.","shortLead":"A törvénysértő elektronikus tartalmak ideiglenes vagy akár végleges törlésére jelenleg is van jogi lehetőség, ám minden...","id":"20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37e85c2-1fa6-4578-859b-2dbf5ad8b072","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_internet_allam_jogszabaly_titkosszolgalat","timestamp":"2020. május. 21. 10:36","title":"Akár fél évre is letilthatnak online tartalmakat a módosított titkosszolgálati törvény értelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba szerelt processzorok között.","shortLead":"Az AnTuTu látványos infografikát készített, hogy mindenki értse, hogyan alakul a rangsor most az androidos mobilokba...","id":"20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30956b0a-fbe2-467b-9805-1cb3ce520780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74da85cf-570c-452d-89ac-24d8e1fddfae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_android_mobil_processzor_antutu_benchmark_teszt","timestamp":"2020. május. 21. 14:03","title":"Androidos mobilt venne? Így alakul most az erősorrend a processzorok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése egy sor megválaszolatlan kérdést vet fel: mi lesz az iskolákkal, mi lesz az országhatárokkal, és mi történik, ha egy dolgozó még mindig fél bemenni a munkahelyére?","shortLead":"Bár még az eddigi vidéki és budapesti nyitás mérlegét sem vonta meg a kormány, a kijárási korlátozások enyhítése...","id":"20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d6cd7d-ea97-423f-9c4f-f6a4ba1da773","keywords":null,"link":"/360/20200520_Magyarorszagi_nyitas_bizonytalansag_ujratervezes","timestamp":"2020. május. 20. 15:00","title":"Valóságshow-t kerekített Orbán a korlátozások feloldásából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","shortLead":"A kicsik főként apjukba kapaszkodva töltik az idejüket. ","id":"20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5171-1090-4079-b92f-97611ca228f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b471aa24-4bbc-4fff-b4f9-8e95c3682526","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Csupaszpofaju_tamarinok_szulettek_a_Szegedi_Vadasparkban","timestamp":"2020. május. 21. 10:13","title":"Csupaszpofájú tamarinok születtek a Szegedi Vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","shortLead":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","id":"20200521_god_samsung_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d837e99-eb74-486e-9360-be3de959f785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_god_samsung_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 21. 13:35","title":"Göddel már nem kell megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban alkotott elméletet.","shortLead":"A történelem során most először sikerült olyan felvételt készíteni, ami megerősítheti a bolygók keletkezéséről korábban...","id":"20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f998c3e-aa74-48e3-8909-500911c7aa5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37745462-17a3-4415-be60-98d3771dc843","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_csillagaszat_ab_aurigae_bolygo_keletkezese","timestamp":"2020. május. 21. 11:03","title":"Most először készülhetett kép egy bolygó születéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"Ballai Vince - Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket nevelők visszatérhessenek a munkába: hiába nőtt meg az igény gyerekek napközbeni felügyeletére, a vírus terjedésének akkor még aggasztó statisztikái alapján hozott létszámkorlát miatt egyelőre csak kapacitásaik töredékén tudnak üzemelni az óvodák.\r

\r

\r

","shortLead":"Egy továbbra is hatályban lévő korlátozással gyakorlatilag saját maga blokkolja a kormány, hogy az óvodáskorú gyereket...","id":"20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746fe124-d651-43d6-b18b-cc432ad25a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_ovodakaosz__be_kelle_venni_a_gyereket_de_nincs_hova","timestamp":"2020. május. 20. 14:05","title":"Csapdában az önkormányzatok: egyre többen vinnék a gyereket az oviba, de nincs hova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]