[{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lackner Csaba 15 milliós autóját is megmagyarázta a kispesti polgármeter, akit az MSZP javasolt a fővárosi Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság élére.","shortLead":"Lackner Csaba 15 milliós autóját is megmagyarázta a kispesti polgármeter, akit az MSZP javasolt a fővárosi Ügyrendi...","id":"20200522_gajda_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5859da-17fb-44fd-b171-d26a3c7b22e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_gajda_peter","timestamp":"2020. május. 22. 13:33","title":"Gajda Péter nem akar \"politikai komisszár\" lenni, így nem kezdeményez majd vagyonvizsgálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","shortLead":"Szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at ","id":"20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a967990-9ab9-47bb-89f4-fa139df90be0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Nem_lassul_a_koronavirusfertozes_terjedese_Ukrajnaban","timestamp":"2020. május. 23. 15:06","title":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotóművészeti Kft.-től elveszik, és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adják három ösztöndíj szervezését.","shortLead":"Az Alkotóművészeti Kft.-től elveszik, és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adják három ösztöndíj szervezését.","id":"20200522_Tovabb_erosodik_Demeter_Szilard_59_millioval_gazdagodott_a_PIM_kasszaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b5f314-4a74-4dae-b928-19feb88348d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Tovabb_erosodik_Demeter_Szilard_59_millioval_gazdagodott_a_PIM_kasszaja","timestamp":"2020. május. 22. 09:21","title":"Tovább erősödik Demeter Szilárd, 59 millióval gazdagodott a PIM kasszája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több ázsiai ország vidéki részén csökkent a szegénység. ","shortLead":"Míg a legtöbben az erdőirtásokra gondolnak a pálmaolaj kapcsán, az is fontos szempont, hogy az olajpálmák révén több...","id":"20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fd887-b713-426a-9d63-d15810acf6f6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200523_fenntarthatosag_palmaolaj_azsia_indonezia_szegenyseg","timestamp":"2020. május. 23. 07:51","title":"Lehet-e fenntartható a pálmaolaj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Cohenre hároméves büntetést szabtak ki, de a tüdőproblémás férfit a járvány miatt előbb kiengedték. Messzire ugyanakkor nem juthat.","shortLead":"Michael Cohenre hároméves büntetést szabtak ki, de a tüdőproblémás férfit a járvány miatt előbb kiengedték. Messzire...","id":"20200521_michael_cohen_donald_trump_ugyved_koronavirus_jarvay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9359ee-485f-41e7-bd82-b276ff0986a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_michael_cohen_donald_trump_ugyved_koronavirus_jarvay","timestamp":"2020. május. 21. 19:53","title":"A járvány miatt kiengedték a börtönből Trump egykori ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valorant egy Counter-Strike-szerű taktikai videojáték, melyben különféle hősnek állva küzdenek a felhasználók. A Riot Games készíti, hamarosan elérhető lesz. Ráadásul ingyen.","shortLead":"A Valorant egy Counter-Strike-szerű taktikai videojáték, melyben különféle hősnek állva küzdenek a felhasználók. A Riot...","id":"20200521_riot_games_valorant_megjelenes_ingyenes_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d012f899-5b74-4696-8beb-ecf843b93527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214b4ea-d177-458d-8113-2d887e1a9bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_riot_games_valorant_megjelenes_ingyenes_videojatek","timestamp":"2020. május. 21. 20:10","title":"Ingyenes új játék jön a League of Legends alkotóitól, napokon belül letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]