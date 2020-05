Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt elsőre, mert a futóművet nem tudta leereszteni. Az RTL által bemutatott biztonságikamera-felvételen azonban úgy tűnik, hogy másodszorra már minden rendben volt a szerkezettel.","shortLead":"Az észak-pakisztáni Lahorból a déli Karacsiba érkező járat kapitánya - a feltételezések szerint - azért nem landolt...","id":"20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f16a0-8d68-48cc-9a4f-74e8cf9a0d72","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Latszik_ahogy_a_pakisztani_utasszallito_a_hazakra_zuhan","timestamp":"2020. május. 23. 19:33","title":"Látszik, ahogy a pakisztáni utasszállító a házakra zuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Japán gyógyszert tesztelnek Pécsett, Trump újabb korlátozásról döntött, rendőrök vezettek le egy szülést a Blahán...","id":"20200525_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05351314-c9b8-43ca-b9b7-ef192e64abcc","keywords":null,"link":"/360/20200525_Radar360","timestamp":"2020. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Újranyitnak az óvodák, 750 ezres bírság autós tüntetésért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg az egyik legjelentősebb.","shortLead":"Jóslatok a 2001: Űrodüsszeia szerzőjétől, aki a filmsikernél is büszkébb volt tudományos írásaira. Ezek közül éppen 75...","id":"20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950c022c-a1ec-4c3c-88b9-2caa1a05b34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0f8c9d-a4c7-4d48-9c40-f144c4756316","keywords":null,"link":"/360/20200525_Arthur_C_Clarke_1945_geostacionarius_2001_Urodusszeia_GPS","timestamp":"2020. május. 25. 11:00","title":"Műholdas tévé 1945-ben: valakinek odafönt cserélgetni kellett volna a rádiócsöveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint az emberek 43 százalékának hiúsult meg idei utazása, és az utazás iránti érdeklődése tavalyhoz képest kevesebb mint felére esett vissza, és aki az enyhítések után utazást tervez, inkább az országhatárokon belül marad.","shortLead":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint...","id":"20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd51dd-48a1-451a-8dd0-d5ee3d14fd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","timestamp":"2020. május. 24. 09:28","title":"Tengerparti út helyett vidéki nyaralásra készülnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodásra még rá kell bólintania a felügyelőbizottságnak és az uniós versenyfelügyeleti hatóságnak is. Részét képezi az állami tulajdonszerzés is a légitársaságban.","shortLead":"A megállapodásra még rá kell bólintania a felügyelőbizottságnak és az uniós versenyfelügyeleti hatóságnak is. Részét...","id":"20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1000a-250c-4516-b4b9-dce53ab5638f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","timestamp":"2020. május. 25. 16:52","title":"9 milliárd eurót adna a Lufthansának a német állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","shortLead":"Pedig állítólag betartották a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.","id":"20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a35555-29a8-4f2a-abf1-edd32aac3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d420f81f-44bb-4908-bf17-cc3fbe953c84","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_etterem_jarvany_nemetorszag_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 25. 12:07","title":"18 vendég kapta el a koronavírust, miután újra megnyitott egy német étterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","shortLead":"Az egyik zenésztársa megerősítette a hírt. ","id":"20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a7809b-7f0b-4695-9756-df169aec4c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52990b4c-6d1a-45b0-9a75-5be85c16b683","keywords":null,"link":"/kultura/20200525_Meghalt_Petics_Kristof_az_Xfaktor_egykori_versenyzoje","timestamp":"2020. május. 25. 12:28","title":"Meghalt Petics Kristóf, az X-Faktor egykori versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]