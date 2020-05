Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","shortLead":"Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint sem kellene megépíteni.","id":"20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d43b5833-a94e-40ca-ba81-5fc9385a7ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205bbc0-4c3e-4407-97be-c0e04adba91b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_biodom_parkolohaz_fovaros_vitezy_david","timestamp":"2020. május. 26. 07:03","title":"A főváros sem akar parkolóházat a Biodóm mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","shortLead":"Középkategóriás mobiljaiba szereli majd a most bemutatott Exynos processzorait a Samsung.","id":"20200526_samsung_exynos_880_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20065bf-64b6-455b-a61e-343d0bd1dcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48fd8f9-feff-4875-ba62-0cd3780602e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_exynos_880_processzor","timestamp":"2020. május. 26. 15:03","title":"Ütősebb processzor kerül a Samsung olcsóbb telefonjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik a 4iG sikerszériája.","shortLead":"Folytatódik a 4iG sikerszériája.","id":"20200525_4ig_palyazat_kozbeszerzes_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e167f45a-7778-40f6-bb3f-1c10b0a0a3f1","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_4ig_palyazat_kozbeszerzes_nebih","timestamp":"2020. május. 25. 18:53","title":"Újabb 3,7 milliárdos pályázaton nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","shortLead":"Semjén Zsolt nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.","id":"20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35fd15b4-b233-4a36-965a-6d3d0a2cd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba2637-2562-4c74-93b2-84788824237a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_alapitvany_itm_semjen_zsolt","timestamp":"2020. május. 27. 09:36","title":"Alapítványi formában működhet tovább a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","shortLead":"Luigi Di Maio azt szeretné, hogy június 15-e legyen az európai újraindulás napja.","id":"20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108481f3-fe70-41ab-b93b-bff05d43f5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e341b2-509e-4984-a9a8-feca0cb2b699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_olaszorszag_turizmus_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 26. 11:42","title":"Olasz külügyminiszter: Európa egyszerre nyissa meg a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint soltvadkerti fideszes képviselők állnak a lobbi mögött. ","shortLead":"Váratlanul vonták vissza a beterjesztett műanyagtörvényt múlt héten, indoklás nélkül. Az Index információi szerint...","id":"20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31bec80c-c953-444c-bb03-159b4acabd53","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Index_a_soltvadkerti_Fideszvilag_all_a_muanyagtorveny_visszavonasa_mogott","timestamp":"2020. május. 26. 09:49","title":"Index: A soltvadkerti Fidesz-világ áll a műanyagtörvény visszavonása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","shortLead":"Szerdán benyújtotta javaslatát a minisztérium a köznevelési törvény újabb módosítására.","id":"20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ca2c0a-a95f-4f5a-9225-e7fcdec05620","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koznevelesi_torveny_pedagogus_bantalmazas","timestamp":"2020. május. 27. 11:07","title":"Törvénymódosítással szüntetné meg az Emmi a pedagógusbántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfc0881-830c-47d0-881d-668b58c0e6dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az gondolta, meglép a rendőrök elől, de nem jött össze. ","shortLead":"Az gondolta, meglép a rendőrök elől, de nem jött össze. ","id":"20200525_150nel_huzott_el_a_rendorauto_mellett_majd_karambolozott_egy_autos_Egyhazashetynl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfc0881-830c-47d0-881d-668b58c0e6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb56c66-483f-4e7b-8a9d-2eb73c6159ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_150nel_huzott_el_a_rendorauto_mellett_majd_karambolozott_egy_autos_Egyhazashetynl","timestamp":"2020. május. 25. 13:45","title":"150-nel húzott el az autós a rendőrautó mellett, majd karambolozott – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]