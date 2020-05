Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a hvg360. A 13 rész szerzői csapata kiemelkedően veretes, sokuk neve meglepő Trianonnal kapcsolatban. A szövegeket az Örkény színház művészei, többek között Csákányi Eszter, Csuja Imre, Gálffi László és Mácsai Pál tolmácsolják. A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből... 2020. május. 27. 12:12 Karinthy, Krúdy, Móricz, József Attila Trianonról – új sorozat a hvg360-on Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott keretéből. Állítólag azzal fenyegette a futballistákat, hogy ha nemet mondanak neki, akkor kikerülhetnek a nemzeti válogatott... 2020. május. 26. 21:58 Szexuális zaklatás miatt függesztette fel a haiti szövetség elnökét a FIFA A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak. A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak. 2020. május. 27. 06:41 Videó: így száguld 340-nel az autópályán a Bentley hatalmas új luxusautója Tökéletesen biztosítja a szociális távolságtartás feltételeit. Tökéletesen biztosítja a szociális távolságtartás feltételeit. 2020. május. 27. 08:50 Muszlim imahellyé alakult egy IKEA-parkoló Németországban A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint május 29-től lehet a fővárosi vendéglátóhelyek belső részeiben is vendégeskedni. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint május 29-től lehet a fővárosi vendéglátóhelyek belső részeiben is... 2020. május. 27. 13:30 Farkas Örs: Már péntektől lehet étteremben enni Budapesten Részét képezi az állami tulajdonszerzés is a légitársaságban.","shortLead":"A megállapodásra még rá kell bólintania a felügyelőbizottságnak és az uniós versenyfelügyeleti hatóságnak is. Részét...","id":"20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1000a-250c-4516-b4b9-dce53ab5638f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_9_milliard_eurot_adna_a_Lufthansanak_a_nemet_allam","timestamp":"2020. május. 25. 16:52","title":"9 milliárd eurót adna a Lufthansának a német állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről egyetlen felhasználó tehet.","shortLead":"Egyetlen éjszaka alatt 4,5-ről 1,2 csillagra zuhant vissza az androidos TikTok applikáció értékelése. Minderről...","id":"20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a178abe-1891-43bd-99d3-46eb726a3a51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_play_tiktok_kamu_video_eroszak","timestamp":"2020. május. 27. 13:03","title":"Milliószámra adják az 1-es értékelést a TikToknak a Play áruházban egy kamu videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el elődjétől a Note-széria legújabb tagja.","shortLead":"Az interneten terjedő renderelt képek tanúsága szerint főleg méretben és a kamerasziget kialakításában tér majd el...","id":"20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b1ffca-860f-4ee6-8b83-cdd81e85d2f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_note20_plus_specifikacio_kepek_megjelenes","timestamp":"2020. május. 26. 13:03","title":"Ha ez igaz, hatalmas, de szép telefon lesz a Samsung Galaxy Note20+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]