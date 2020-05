Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","shortLead":"Mark Rutte hétfőn jelentette be, hogy elhunyt a 96 éves édesanyja.","id":"20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891e610e-d49c-4a66-aa08-e7c277c7342d","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_latogatta_meg_a_haldoklo_anyjat_a_holland_miniszterelnok_mert_betartotta_a_szabalyokat","timestamp":"2020. május. 27. 08:30","title":"Nem látogatta meg a haldokló anyját a holland miniszterelnök, mert betartotta a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","shortLead":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","id":"20200527_segelycsomag_francia_autogyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac0834-f6a2-447d-ba64-0d40fc66a5b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_segelycsomag_francia_autogyar","timestamp":"2020. május. 27. 09:40","title":"Történelmi segélycsomagot kaptak a francia autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","shortLead":"Szél Dávid a HVG Extra Pszichológia élő online programjában járja körbe a család „új normalitásának” a témáját.","id":"20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd41db19-a76e-41e5-a74f-d129a6cefc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359370fe-e48c-4f90-bc68-d4a4eaf67647","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Az_orszag_ujraindult_de_hogyan_induljon_ujra_a_csalad","timestamp":"2020. május. 27. 16:14","title":"Az ország újraindult, de hogyan induljon újra a család?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","shortLead":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","id":"20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6bca8-62e2-4f03-a92c-3e9a70dca5af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","timestamp":"2020. május. 27. 15:50","title":"Japánban elkészült az első áram nélkül működő, papír italautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","shortLead":"Egy kijevi postán történt a fura eset, a biztonsági kamera rögzítette is.\r

\r

","id":"20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8e6cc7a-1c55-46a1-bcd4-2631a512f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c721b56-018f-4c3f-9760-8cebc1375212","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Nem_volt_maszkja_egy_nonek_levette_a_bugyijat_ugy_intezte_a_postai_ugyeit_video","timestamp":"2020. május. 27. 16:50","title":"Nem volt maszkja egy nőnek, levette a bugyiját, úgy intézte a postai ügyeit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","shortLead":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","id":"20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ebfe8-1ca5-43ca-91b0-6e628227a54c","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","timestamp":"2020. május. 27. 19:35","title":"Szijjártó nem lehetett volna ott a kupameccsen, de arra hivatkozik, hogy meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]