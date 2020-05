Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","shortLead":"A jelenet nemcsak cuki, hanem fontos is.","id":"20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3edc3d81-e28f-4409-9315-348c898d83e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009de3a-0a65-462f-8628-e780fc5ea9ff","keywords":null,"link":"/elet/20200526_A_gendernormakat_felrugva_jelentkezett_be_a_Zoomon_egy_afrikai_miniszter","timestamp":"2020. május. 26. 09:05","title":"A gendernormákat felrúgva jelentkezett be a Zoomon egy afrikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt variálva csapja be a nyelvünket és az agyunkat.","shortLead":"Norimaki Synthesizer néven készített egy különleges eszközt a japán Meidzsi Egyetem kutatója, ami az öt alapvető ízt...","id":"20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48cb2ee-6992-4430-aa6a-29310ca4ceff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00b043-0b0b-440c-ae72-949a694576ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_izerzekeles_meidzsi_egyetem_kijelzo_szerkezet","timestamp":"2020. május. 25. 19:08","title":"Itt a gépek Update Norbija: 0 kalóriát viszünk be, mégis minden ízt érezni lehet a nyalogatható \"kijelzővel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület szerint nincs sok idő a felkészülésre, de egyes javaslatok betartásával zökkenőmentes lehet az újrakezdés.","shortLead":"A testület szerint nincs sok idő a felkészülésre, de egyes javaslatok betartásával zökkenőmentes lehet az újrakezdés.","id":"20200525_Ajanlas_Nemzeti_Pedagogus_Kar_ovodak_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ffa9a5-5a3d-471b-a1d1-6befa9d034de","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Ajanlas_Nemzeti_Pedagogus_Kar_ovodak_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 25. 13:58","title":"Átmeneti házirendet javasol az újranyíló óvodáknak a Nemzeti Pedagógus Kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb járványhelyzetre erős felhatalmazást szavaztatna meg magának. A kedd éjjel benyújtott előterjesztésben sok eddigi intézkedést fenntartanak, egy darabig még lehet az orvossal telefonon konzultálni, ahogy a lejáró személyi igazolvány vagy műszaki engedély is fél évig jó lesz.","shortLead":"Júniusban véget érhet a rendkívüli jogrend, azonban a kormány az átmeneti szabályok között egy esetleges újabb...","id":"20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e61081f-88cf-4a6f-bf9b-fca40b753043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5108368c-f390-4004-acb5-614363bf194b","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_felhatalmazasi_torveny_orban_egeszsegugyi_valsaghelyzet_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. május. 27. 12:05","title":"Orbán lényegében ismét különleges felhatalmazást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","shortLead":"Az Opus érdekeltségi körébe tartozó konzorcium fejlesztheti a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatát.","id":"20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31474695-02e4-4ea3-bda1-75baeb0e03b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d7bdab-9ed7-4d93-b569-7434cabd176d","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_6_milliard_forintos_megrendelest_nyertek_el_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. május. 26. 17:25","title":"6 milliárd forintos megrendelést nyertek el Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493fc1-d652-42bd-8e1c-4166cd4e5b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Az_alapkamat_maradt_annyi_amennyi_eddig_volt","timestamp":"2020. május. 26. 14:21","title":"Az alapkamat maradt annyi, amennyi eddig volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150b6c12-c52d-41da-a672-5017db4950c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linux vagy Windows? A vélemények megoszlanak, mindkét tábornak vannak érvei és ellenérvei. Az viszont vitathatatlan, hogy ha egy régi, mondhatni idejétmúlt hardverről van szó, ott inkább egy linuxos rendszernek van létjogosultsága.","shortLead":"Linux vagy Windows? A vélemények megoszlanak, mindkét tábornak vannak érvei és ellenérvei. Az viszont vitathatatlan...","id":"20200526_lubuntu_telepitese_windows_xp_laptop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=150b6c12-c52d-41da-a672-5017db4950c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d00d7d-ac10-4171-91e5-b1bb446aeab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_lubuntu_telepitese_windows_xp_laptop","timestamp":"2020. május. 26. 11:33","title":"Ne dobja ki a régi számítógépét, jól használható lesz, ha telepít rá Lubuntut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk Kardos Péterrel, az SSI SCHÄFER magyarországi ügyvezetőjével, aki szerint a válságból való kilábalás során a technológiai előrelépés mellett a humántőke fejlesztése a legfontosabb.","shortLead":"A szállítási mellett a raktározási logisztikára is jelentős hatással van az új koronavírus világjárvány. Interjúnk...","id":"20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d12c44cf-2f3c-418b-b775-53a481113151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4017a81-efc5-45c3-a86f-658549430861","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200526_SSI_Kardos_Peter_koronavirus_szallitas_raktarozas_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Kardos Péter: \"A fogyasztói attitűdök változása velünk maradhat a válság után is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]