Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202022_dumalnak_oltanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238a98be-07d9-446b-98db-60f131e6ef74","keywords":null,"link":"/itthon/202022_dumalnak_oltanak","timestamp":"2020. május. 28. 09:25","title":"Dobszay János: Dumálnak, oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot, amikor azt vetette fel, közösségi hitelből finanszírozza az EU a válságkezelést, mégis egy fontos tabu dőlt le ezzel. A kérdés az lesz, a tagállamok hogyan reagálnak. ","shortLead":"Bár az Európai Bizottság nem győzi hangsúlyozni, mennyire kivételes, egyszeri és célzott megoldásra tett javaslatot...","id":"20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93363fc2-a212-4534-bab9-dbf628ce0cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5bafc1-0a4b-4f69-9b22-bfc862118e29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_Kellett_egy_valsag_de_nagyot_lepett_Brusszel_egy_szorosabb_EU_fele","timestamp":"2020. május. 27. 17:45","title":"Kellett egy válság, de nagyot lépett Brüsszel egy szorosabb EU felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások beadását nem hátráltatta a vírushelyzet, a gazdaság újraindításában is fontos szerepet szán a kormány a városi rozsdaövezetek beépítésének – hangzott el többek között az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Kutatók kimutatták az új típusú koronavírus örökítőanyagát a budapesti szennyvízben, a hazai kötelező védőoltások...","id":"20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459a34bb-e1bf-4c6c-b732-c4a0ecf3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20fba5e-e3e0-43b6-a2f2-e000115d3fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Nekiall_a_rozsdaovezetek_beepitesenek_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 11:16","title":"Budapest szennyvízében is megtalálták a koronavírus nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül a YouTube. A cég szerint egy hibáról van szó, a felhasználók viszont fél éve kezdtek el panaszkodni róla.","shortLead":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül...","id":"20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc6f67-dd52-4d9d-8086-819c99775e90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","timestamp":"2020. május. 27. 10:33","title":"Cenzúrázza a YouTube a kommenteket, ha a Kínai Kommunista Pártot szidják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","shortLead":"Ezzel a cipővel még csak véletlenül sem szabad a másik lábára lépni. ","id":"20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcfea4ba-f7b1-4ce9-a3f7-90b027b25393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cda9931-a5f9-4b92-9fcf-10035bde65cc","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Tavolsagtarto_cipok_cipeszmester","timestamp":"2020. május. 28. 10:49","title":"Távolságtartó cipőket készít egy kolozsvári cipészmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","shortLead":"Pünkösdkor hagyományosan vörös rózsaszirmokat szórnak a római Pantheonba a kupola kör alakú nyílásán, az oculuson át. ","id":"20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db943246-a5b7-468e-aa29-5eaaa6e5fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b6030e-16bd-4238-b722-cc6490b0de99","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nezze_eloben_ahogy_Romaban_rozsaszirmok_hullanak_majd_az_egbol","timestamp":"2020. május. 28. 10:08","title":"Nézze élőben, ahogy Rómában rózsaszirmok hullanak majd az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly technológiai kihívást jelenthet a dél-koreai cég számára.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung megoldaná, hogy vízben is lehessen használni a jövőbeni Galaxy Foldot, ami igen komoly...","id":"20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7af70e-1030-4283-bd44-093f5d934e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_samsung_galaxy_fold_osszecsukhato_okostelefon_vizallo_telefon_szabadalom","timestamp":"2020. május. 26. 16:13","title":"Előkerült egy érdekes szabadalom, teljesen vízálló Galaxy Foldot készítene a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]