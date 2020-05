Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, egészségügyi válsághelyzetben viszont különleges jogokat kaphat. Hat ember halálát okozta a COVID-19 kedden. Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, egészségügyi válsághelyzetben viszont...","id":"20200527_koronavirus_jarvany_covid19_percrol_percre_majus27","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c558a-757a-447a-9973-79c6296d105d","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koronavirus_jarvany_covid19_percrol_percre_majus27","timestamp":"2020. május. 27. 07:37","title":"Már 505 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings, a kormányfő tanácsadója.\r

","shortLead":"Douglas Ross úgy érezte, nem tudja megmagyarázni a választóinak, miért hagyta el a házi karantént Dominic Cummings...","id":"20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1956a53f-e58c-46c0-9411-b50603bce09f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7faf836-851c-442c-a99b-c07e547faa41","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_koronavirus_nagy_britannia_boris_johnson_fotanacsado_dominic_cummings","timestamp":"2020. május. 26. 12:54","title":"Egy államtitkár mondott le amiatt, mert Boris Johnson tanácsadója megszegte a karanténszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","shortLead":"Várkonyi Andrea és Szulák Andrea műsorát már megszüntette, mert nem hozták a várt nézettséget. ","id":"20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3f2870-6a8f-450c-9829-5a1d896b7586","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Hajdu_Peter_televizio_Life_tv_musorok","timestamp":"2020. május. 28. 11:20","title":"Hajdú Péter: Kizárt, hogy valaki azért kapjon műsort, mert a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","shortLead":"A BMW egyik legizgalmasabb autóját is utolérte a piaci nyomás, ami a szigorú emissziós értékek miatt alakult ki. ","id":"20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b949998d-bcf6-4a1e-afd9-d7ba1222f155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10fba9-550d-4a4f-b760-46b13744b6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_A_BMW_M2nek_is_vege","timestamp":"2020. május. 27. 12:53","title":"A BMW M2-nek is vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","shortLead":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","id":"20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124bc16d-b696-4067-9894-859551f10d30","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","timestamp":"2020. május. 28. 08:46","title":"Már 5,7 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat. Az alkalmazásukkal vegyszermentesen termeszthetnének a gazdák a repce mellett más növényeket is.","shortLead":"Véletlenül fedezték fel a kutatók, hogy egy Új-Zélandon elő darázsfaj egy fajtája elpusztítja a kártevő repcebolhákat...","id":"20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5beb87-b1ab-4174-aa9e-c29da815d6bc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200526_Eloskodo_darazsak_jelenthetik_a_vegyszermentes_novenyvedelem_kulcsat","timestamp":"2020. május. 26. 17:57","title":"Darazsak segíthetnek a vegyszermentes repcetermesztésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]