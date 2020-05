Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a sajtószabadságot Kövér László házelnök, mikor négy éve több médium újságíróját kitiltotta a Parlamentből – mondta ki az Európai Emberi Jogok Bírósága. Azóta az újságírók lehetőségei még korlátozottabbak.","shortLead":"Megsértette a sajtószabadságot Kövér László házelnök, mikor négy éve több médium újságíróját kitiltotta a Parlamentből...","id":"20200526_Kover_rezzenestelen_arccal_turte_a_kerdeseket_majd_minden_ujsagirot_kitiltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ffb208-aef6-4af1-934e-bb573d1f744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5eb02-5939-468d-8ab2-e5b0f51509c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Kover_rezzenestelen_arccal_turte_a_kerdeseket_majd_minden_ujsagirot_kitiltott","timestamp":"2020. május. 26. 11:49","title":"Kövér négy éve rezzenéstelen arccal tűrte a kérdéseket, majd minden újságírót kitiltott -–videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül a YouTube. A cég szerint egy hibáról van szó, a felhasználók viszont fél éve kezdtek el panaszkodni róla.","shortLead":"Két, a Kínai Kommunista Pártot (KKP) szidó kínai kifejezést is eltüntet a videókhoz érkező hozzászólások közül...","id":"20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc6f67-dd52-4d9d-8086-819c99775e90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_youtube_kinai_kommunista_part_hozzaszolas_cenzura","timestamp":"2020. május. 27. 10:33","title":"Cenzúrázza a YouTube a kommenteket, ha a Kínai Kommunista Pártot szidják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"Tóth Richárd, Dobszay János","category":"360","description":"A kétharmad esetleges működési zavarától félt Orbán Viktor, amikor bevezettette a különleges jogrendet. Most rizikó nélkül mond le róla, hogy aztán bármikor visszavehesse. Sőt, legújabban kiderült, ezt máris megkezdi.","shortLead":"A kétharmad esetleges működési zavarától félt Orbán Viktor, amikor bevezettette a különleges jogrendet. Most rizikó...","id":"20200527_A_szuksegtelen_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a16e3d-9c27-4537-970f-65e557ddd63a","keywords":null,"link":"/360/20200527_A_szuksegtelen_plusz","timestamp":"2020. május. 27. 15:00","title":"Orbán úgy adja vissza rendkívüli felhatalmazását, hogy sok mindent megtart belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok szívesen látja az amerikai cégeket, amelyek visszatelepülnének Hongkongból vagy Kínából.","shortLead":"Az Egyesült Államok szívesen látja az amerikai cégeket, amelyek visszatelepülnének Hongkongból vagy Kínából.","id":"20200527_kina_hongkong_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad027858-3551-4601-a028-f2a15780af49","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_kina_hongkong_trump","timestamp":"2020. május. 27. 06:06","title":"Washington figyelmeztette Kínát: Hongkong elveszítheti nemzetközi pénzügyi szerepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","shortLead":"A külügyminiszter és vendége a Puskás Arénában találkozott.","id":"20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd48e6-93ca-479d-a60f-8cc49c14bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ebfe8-1ca5-43ca-91b0-6e628227a54c","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Szijjartot_jarvanyugyi_szabalyok_kupameccs","timestamp":"2020. május. 27. 19:35","title":"Szijjártó nem lehetett volna ott a kupameccsen, de arra hivatkozik, hogy meghívták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","shortLead":"Nem lenne szükség parlamenti felhatalmazásra a féléves rendeleti kormányzáshoz.","id":"20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e078cd19-8090-458e-96f1-9839ae5bf71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dd6b5a-fcca-4c2b-97f6-685e2372491a","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Egeszsegugyi_valsaghelyzetben_kulonleges_jogokat_kapna_a_kormany","timestamp":"2020. május. 27. 06:12","title":"Egészségügyi válsághelyzetben különleges jogokat kapna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az 57 éves Evander Holyfield bejelentette, hogy hajlandó újra megküzdeni egykori riválisával.","shortLead":"Az 57 éves Evander Holyfield bejelentette, hogy hajlandó újra megküzdeni egykori riválisával.","id":"20200526_holyfield_boksz_tyson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c379586-0905-4f0d-aa88-7c6d91b6f96d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74f200a-b155-4f33-8018-52bd066998d4","keywords":null,"link":"/sport/20200526_holyfield_boksz_tyson","timestamp":"2020. május. 26. 12:19","title":"Holyfield újra bokszolna a fülébe harapó Tysonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]