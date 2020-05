Jelentősen csökkent a koronavírusos aktív esetek száma az országban – derült ki a járványügyi honlapra feltöltött friss adatokból.

Az egy nappal korábbinál 121-gyel kevesebb az aktív fertőzött, összesen 1311-en vannak most. Ezt a számot úgy kapjuk meg, hogy az összes diagnosztizált fertőzött számából kivonjuk a gyógyultakét és az elhunytakét, vagyis azt mutatja, hogy hányan koronavírusosak most is.