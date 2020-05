Cikkünk folyamatosan bővül.

Huszonhárom embernél azonosították az új típusú koronavírust az elmúlt 24 órában, négy ember pedig meghalt a betegségben. Az elhunytak száma Magyarországon ezzel 509-re nőtt.

Jelentősen csökkent viszont a koronavírusos aktív esetek száma az országban. Az egy nappal korábbinál 121-gyel kevesebb az aktív fertőzött, összesen 1311-en vannak most.

A javuló számoknak is köszönhető, hogy péntektől Budapesten is új járványügyi szabályok lépnek életbe. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék, presszók belső, zárt részében megengedett lesz a tartózkodás, lehet ott enni, inni is, azzal a feltétellel, hogy minden ott dolgozó köteles eltakarni a száját és az orrát maszkkal, sállal vagy kendővel, és a távolságtartás szabályait is betartják. Az intézkedések részleteiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a Kormányinfón, amiről percről percre tudósítottunk.

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján először Gál Kristóf rendőrségi szóvivő ismertette az új számokat, majd Kiss Róbert rendőr alezredes felsorolta a Magyar Közlönyben éjszaka megjelent rendelet részleteit. Ennek értelmében a szabadtéri rendezvények megtarthatók, ezek közé tartozik az is, ahol sátorral védik a nézőket és ahol a rendezvény épített fallal körülhatárolt, de fedetlen: ilyen a szabadtéri mozi, a stadion, a cirkusz vagy az uszoda. A nemzeti parkok szabadtéri rendezvényei is látogathatóak. Tilos azonban továbbra is a zenés-táncos rendezvény.

Szlávik János, a Szent László kórház infektológus főorvosa elmondta: az országban több tízezer olyan ember lehet, aki már átesett a fertőzésen, de nem tud róla. Nekik vagy egyáltalán nem volt tünetük, vagy csak egy nagyon enyhe lázat tapasztaltak - mondta.

Sajnos több mint 500 ember meghalt, az ő haláluk oka többnyire valamilyen fertőzés volt, és a vírushoz köthető szövődmény. Ma már tudjuk, hogy ez a vírus nemcsak a tüdőt támadja meg, hanem apró vérrögök útján megtámadja az agyat, néha agyvérzést okozva, de a szívét és a vesét is támadja. Ez többnyire idős, több alabetegségtől szenvedő betegek esetében sajnos halálhoz vezethet - mondta a főorvos.

Az időseknek komolyabb tüneteik vannak, a gyermekeknél a fertőzés rendkívül enyhe lefolyású. Ők is megfertőződnek, de sokkal kisebb arányban lesz a betegség súlyos náluk, mint a felnőtteknél. Ennek az lehet az oka, hogy a gyerekek orrában kevesebb olyan receptor van, amit a vírus meg tud támadni. Ugyanakkor ők is terjeszthetik a fertőzést.

Szlávik szerint Magyarországon körülbelül hasonló mértékű a megbetegedés és a haláleset mint a környező országokban, és az, hogy ennyi a haláleset, nem annak köszönhető, hogy nem jól látják el a betegeket. A halálozás az ország lakosságához képest egyáltalán nem magas - tette hozzá.

"Nem tudjuk, hogyan lesz tovább" - folytatta a főorvos.

Szerencsére folyamatosan csökken az aktív esetek száma, az intenzív osztályokon azonban még mindig sok beteget kezelnek. Ez annak a következménye, hogy a betegség hosszú lefolyású, van olyan beteg a kórházban, aki már négy hete lélegeztetőgépen van - tette hozzá. Bíznak benne, hogy ő is gyógyultan fog távozni a kórházból.

Újságírói kérdések következnek.

Az Inforádiónak Szlávik elmondta: remélik, hogy a gyógyultak esetében sokáig - hosszú hetekig, hónapokig - nem kell újrafertőzéstől tartani. Ha valaki átesik a fertőzésbn, akkor a szervezetében olyan ellenanyagok képződnek, ami más vírusok esetében megvédi őket.

Kiss Róbert ezután az Mfor kérdésére azt ismertette, hogy a rendezvények esetében a szervezők felelőssége lesz, hogy betartassák a védekezési szabályokat, Ha valaki ezt nem tartja be, akkor el lehet távolítani a helyszínről, egészségügyi szűrésre azonban nem lesz szükség. Mindenkit kérnek, hogy csak egészségesen vegyen részt ezeken az eseményeken.

Szlávik János az Index kérdésére azt is elmondta, hogy a koronavírusra egyelőre nincs törzskönyvezett gyógyszer, a hidroxi-klorokint több esetben is alkalmazták, nagyon sok betegnél alkalmazták, sok esetben sikerrel. Komolyabb mellékhatást egy embernél okozott. A legújabb kutatási eredményekre támaszkodva azonban tanulnak a tapasztalatokból, és ma Magyarországon már nem kezdenek beteget hidroxi-klorokinnal gyógyítani.

