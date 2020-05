Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","shortLead":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","id":"20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7303d35-ca00-4c7b-bdca-a992879ac996","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","timestamp":"2020. május. 27. 08:53","title":"Ezektől a buszjáratoktól kell elbúcsúzni a Magyar Nemzet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","shortLead":"A szervezet szerint még a mostani járványnak is lehet egy újabb tetőzése.","id":"20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09370ada-75d9-4bf3-8883-655d47700d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_A_koronavirusjarvany_masodik_hullamara_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2020. május. 26. 18:37","title":"A koronavírus-járvány második hullámára figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","shortLead":"Nem fogadja el a csatorna ajánlatát. ","id":"20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af2a0fe-0780-443c-a69f-e66b540bbb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e347c01-4c09-43c3-897b-b325cad87eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Szulak_Andrea_Life_tv_Hajdu_Peter","timestamp":"2020. május. 28. 14:41","title":"Szulák Andrea felmondott a Life TV-nél Hajdú Péter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok milliárd forintot termelhet az Envirotis Holding.","shortLead":"Sok milliárd forintot termelhet az Envirotis Holding.","id":"20200527_Igazi_aranybanyat_turt_ki_maganak_Meszaros_Lorinc_a_szemetdombon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e161f40-f812-459b-a063-7e3f58136e9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_Igazi_aranybanyat_turt_ki_maganak_Meszaros_Lorinc_a_szemetdombon","timestamp":"2020. május. 27. 12:05","title":"Igazi aranybányát túrt ki magának Mészáros Lőrinc a szemétdombon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","shortLead":"A demokrata politikus hétfőn fekete maszkban koszorúzott, az elnök ezt nem hagyta szó nélkül. ","id":"20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5361f339-e649-42f7-adcb-4d57872dd381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55548500-91e7-47bf-ad77-9d0c7ce4e7ef","keywords":null,"link":"/elet/20200527_donald_trump_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_maszk","timestamp":"2020. május. 27. 10:03","title":"Lekreténezte Trumpot Biden, mert a maszkján élcelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a koronavírus-járvány amerikai áldozatainak száma a százezres határt. Az aktív esetszám 1,2 millió fölötti.","shortLead":"Átlépte a koronavírus-járvány amerikai áldozatainak száma a százezres határt. Az aktív esetszám 1,2 millió fölötti.","id":"20200528_usa_koronavirus_jarvany_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a7795a-f45d-435d-944a-dfc7b57bead6","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_usa_koronavirus_jarvany_aldozatok","timestamp":"2020. május. 28. 06:12","title":"Százezernél is több áldozata van a járványnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","shortLead":"Az utazásszervezés szabályait is átalakítják a járvány miatt.","id":"20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25d771d8-192f-4c93-bc19-b7dcea206811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c690c82-0f10-4d91-b9a9-5b3047372330","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_utalvany_utazas_kormanyrendelet_turizmus","timestamp":"2020. május. 28. 08:50","title":"Döntött a kormány: utalványt kaphat az, akinek lemondják az utazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]