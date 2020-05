Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok lehetőséget kapnak arra, hogy helyi szigorításokat vezessenek be.","shortLead":"A közeljövőben kidolgoznak egy egyszerűbb, kevesebb korlátozásból álló szabályozást Ausztriában, az egyes tartományok...","id":"20200526_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebcc8fa-5c29-4459-a705-a96363ce75d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. május. 26. 19:36","title":"Sebastian Kurz a „túlszabályozás” miatt aggódik, enyhítene a korlátozásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet el az önkormányzat.","shortLead":"Ha növekszik a szociális hozzájárulás mértéke, és a gépjárműadóra sem számíthat a kerület, négymilliárd forinttól eshet...","id":"20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8171a9e0-c400-4885-82a6-3f76612bdd42","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_XVIII_kerulet_tomeges_elbocsatasok_Szaniszlo_Sandor","timestamp":"2020. május. 27. 17:56","title":"A XVIII. kerületi polgármester szerint tömeges elbocsátásokhoz is vezethetnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, már 3816 fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. Elhunyt 4 beteg, ezzel 509 főre emelkedett az áldozatok, 1996-an pedig már meggyógyultak.","shortLead":"Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, már 3816 fertőzöttet azonosítottak...","id":"20200528_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb82a1-e0a4-466d-bcfe-c1e3db01e3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"23 új fertőzöttet azonosítottak, 509 a magyar áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját befalazta a menedékkérők előtt, és a koronavírus is elég indokot szolgáltat arra, hogy bizonyítsa bátorságát. \r

","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá, hogy megtisztítsák a partot a szeméttől. Kiderült, már nem csak műanyagpalackokat találni ott.","shortLead":"Az Opération mer propre nevű civil szervezet aktivistái a francia Riviéra közelében merültek a víz alá...","id":"20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14233d9-2934-4634-a8c1-9977cdd0e3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f30fa-7544-4ce3-8ac2-cd3131899d09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_koronavirus_arcmaszk_gumikesztyu_vedofelszereles_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. május. 26. 19:03","title":"Aggasztó videó: már a Földközi-tengerben vannak az eldobott arcmaszkok és gumikesztyűk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan ragaszkodóvá válik, mint ha a szülők magára hagyják, mielőtt még készen állna az elválásra - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan...","id":"20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44476e4f-b5af-44e5-a5cc-63f6954486a5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","timestamp":"2020. május. 27. 19:13","title":"Megmentés helyett így segíthetjük gyerekünk önállósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]