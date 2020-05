A koronavírus miatti intézkedések sok szülőnél jelentették azt, hogy az éves szabadságukat ki kellett venniük a karantén idején, így a nyári hónapokban vissza kell térniük a munkahelyükre. Igen ám, de mi legyen a nyári hónapokban a gyerekekkel, amikor a nagyihoz továbbra sem vihetik?

A szerencsésebb anyagi helyzetben lévő családok számára mindig is jó lehetőség volt az, hogy néhány hétre valamilyen táborba küldik a gyerekeket. A kevésbé szerencsés családoknak maradt a kijelölt iskolákban a nyári ügyelet, illetve az, hogy a kisebbeket a rokonokra, ismerősökre bízták.

© MTI / Balogh Zoltán

Idén azonban a vírus e megszokott rendet is, úgy tűnt, felborítja. Nem volt biztos sem az, hogy indulhatnak-e táborok, sem az, hogy milyen módon tudják az iskolák, önkormányzatok ellátni a gyermekfelügyeletet.

Szerencsére, a járványhelyzet módot adott az enyhítésre, így lassan tisztázódik a kép mindezzel kapcsolatban. Az óvodák teljes, és az iskolák részleges újranyitásáról és az iskolai napközikről itt írtunk korábban.

Múlt héten az is kiderült, hogy a nyári napközis táborok újra indulhatnak, és bár szerda délután Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár még az ottalvós nyári táborokról szólva azt mondta, arról csak a jövő héten tájékoztatnak, ugyanaznap este mégis megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amelynek értelmében „június 16-tól a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben egyaránt – megtarthatók”.

© AFP / Mohammed Abed

25 ezertől 250 ezerig

„Szuperintenzív angol nyelvű nemzetközi tábor amerikai counsellorokkal, ahol a nyelvtanulás és beszédkészség fejlesztése mellett tanulunk lovagolni, amerikai focit játszani, strandröplabdázni, bikán lovagolni és extrém vízi sportokat űzünk a medencében. Este pillecukor sütés a tábortűznél, karaoke, laserfight és talent night. Kitűnő amerikai konyhánknak köszönhetően garantáltan beleszeretsz az amerikai ételekbe! Egy amerikai counsellorra három tanuló jut, szállás egy wellness kastélyban Budapest mellett” – szól a 12 éveseknek meghirdetett American Summer Camp Hungary tábor ajánlója. Mindezért heti 255 ezer forintot kell fizetnie a szülőknek.

A közel 800 tábort felsoroló, 13 éve üzemelő Táborfigyelő-oldalon jelenleg ez a legdrágább lehetőség, amit a szülők választhatnak a gyerekeik hasznos nyári időeltöltésére. A drágább ottalvós kategóriában találhatunk 120-130 ezer forintért is speciális angol nyelvi tábort, vagy például balatoni vitorlástábort.

Vannak azonban jóval olcsóbb bentlakásos változatok is, mint a velencei Királyság! Gyerektábor, ahol heti 26 ezerért sportolhatnak, kézműveskedhetnek, zenélhetnek, strandolhatnak a 6-13 éves gyerekek. A Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület – szigorúan külön a fiúknak és külön a lányoknak meghirdetett – Tappancs sátortáborai szintén elérhetők 25 ezer forintból.

E két szélsőérték között a legkülönbözőbb tematikájú ottalvós táborok közül lehet választani idén is, az átlagárat 50-55 ezer forintra saccolja a Táborfigyelő ügyvezetője. Tóth Béla lapunknak elmondta, hogy a napközis táborok (amikor reggel beadja, délután elhozza a gyereket a szülő) ennél kicsit olcsóbbak, azok átlagára 35-37 ezer forint körül mozog.

Ebben a kategóriában egyébként a legolcsóbb egy szolnoki kézműves tábor 15 ezerért, de jó áron van egy budapesti hennafestő 15 700-ért, egy gyöngyösfalui és egy római parti kalandtábor 18-18 ezerért is. A másik véglet az alsóörsi katamarán-tábor, amely közel 90 ezer forintba kerül fejenként.

Képünk illusztráció © MTI / Komka Péter

Rúdtánc és katonáskodás

Tóth szerint ahogy az utóbbi években, most is a legnépszerűbbek a sport, és az idegen nyelvi (főleg angol) táborok, e mellett sokan keresik a kézműves-, lovastáborokat is. Egyre nagyobb az érdeklődés az olyan extrém táborok iránt is, mint például a rúdtánctábor, vagy a különböző katonai táborok, például az, ahol dzsungel körülmények között hajtanak végre valamilyen missziót a gyerekek. „Lányok, fiúk vegyesen szaladgálnak kifestve, gumipuskával a patakban.”

Tóth szerint az alapárak 5 százalékkal emelkedtek tavaly óta, azok a táborszervező által igénybe vett szolgáltatástól függenek. „Nem mindegy, hogy egy nomád táborról beszélünk, ahol a magukkal vitt sátrakban alszanak a gyerekek, vagy igénybe kell venni egy panziót, hotelt.”

A járványhelyzet nehéz helyzetbe hozta a táborszervezőket, mert úgy kellett azokat előkészíteni, hogy egyáltalán nem volt biztos szerda estig, hogy egyáltalán megrendezhetőek-e.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Az ottalvós és napközis táborokat szervező Funside Egyesület elnöke, Kittka András lapunknak elmondta, ők gyakorlatilag szeptembertől szeptemberig szervezik a táboraikat. Idén – ahogy a turisztikai, vendéglátóipari, fesztiválszervező cégek – kénytelenek voltak úgy kihúzni az elmúlt hónapokat, hogy a munkatársaik otthonról, erősen csökkentett fizetésekért készítették elő a táborokat. „Végig bizonytalanságban vergődtünk, de eltökéltük magunkat, hogy ha lehet táboroztatni, akkor mi készen álljunk. A fő baj az volt, hogy bevételek (előlegek) nélkül kellett dolgoznunk. A mi balatoni táboraink hetente 250 gyerekkel futnak, nagyon komoly büdzsével működnek. Úgy szervezni ezeket, hogy nem is biztos, hogy megtarthatjuk ezeket, nem volt egyszerű. A balatoni táborokkal kapcsolatban abban állapodtunk meg a szülőkkel, hogy június 1-jei céldátummal mondunk biztosat: ha addig nem születik döntés, akkor nem lesz tábor. Nagyon örülünk, hogy bejelentették, hogy szabad az út.”

A sok tízmilliárdos magyar táboroztatóipar idén év elején úgy tűnt, rekordokat fog dönteni, a februári jelentkezések 20 százalékkal magasabb arányúak voltak, mint tavaly – mondja Tóth Béla. Aztán jött a március, április, amikor természetesen teljesen bezuhantak a jelentkezések. „Mi nagyon bizakodóak voltunk, hogy nyárra visszaszorul a vírus és indulhatnak a táborok, de ezt nem lehetett tudni. Ha nem indultak volna el, a szülőknek akkor is vissza kellett volna fizetni az előleget – hangsúlyozta.

Úgy látja Tóth, hogy a szervezők döntő többsége kivárt. Előkészítették, megszervezték a tábort, de nem hirdették meg addig, amíg nem volt biztos a kormányzati ámen. Ez abból is látszik, hogy múlt szerdán még 500 tábor volt az oldalukon, miután Gulyás Gergely miniszter bejelentette a napközis táborok indítását, napok alatt 50 százalékkal több került fel oda. A szerdai bejelentés után várhatóan az ottalvós táborok száma is megugrik.

© MTI / Bruzák Noémi

Gyorsan kell választani

Az biztos, hogy kevesebb lesz a táborhelyek száma idén, és bár a jelentkező gyerekek száma is csökkenni fog, ez kisebb mértékben. Várhatóan tehát nagy roham lesz a táborhelyekért, és előfordulhat, hogy aki nem eszmél időben, annak, mire elkezdődik a vakáció, vagy nem jut hely, vagy valamilyen komolyabb kompromisszumot kell kötnie – figyelmeztet Tóth Béla.

Ráadásul a túlkeresletnek árfelhajtó hatása is lehet. „Bár egyelőre a nálunk lévő táborok nagy részében az árak maradnak az eredetileg meghirdetetteknél, de sok táborszervező nem tudja ezt garantálni.”

Kittka is úgy érzékeli, hogy egyre nagyobb a szülői igény a táborok iránt, főleg mióta a kormány engedélyezte azok megtartását. Ő úgy véli, nem fair reakció a kialakult helyzetre, hogy ha megemelik a táborok díjait. A Funside nem is teszi ezt, ugyanazokkal az árakkal számol, amit februárban meghirdettek.

© MTI / Balogh Zoltán

Biztonság mindenekelőtt

A táboroztatásnak eddig is elég szigorú előírásai voltak, ezek most még egy kicsit szigorodnak. Eddig is előírás volt például minden tábor esetén, hogy a szülőknek nyilatkoznia kell arról, hogy a gyerek egészséges. Ugyanígy a táborban résztvevő összes felügyelőnek, dolgozónak is. A több mint háromszáz fős táborban kötelező lennie orvosnak, ez sem új.

A korábbi előírás szerint egy tábor megkezdése előtt alaposan ki kellet takarítani, most ez annyiban szigorodott, hogy kötelező az alapos fertőtlenítés is. Újdonság továbbá, hogy a gyerekeknek rögtön a tábor megkezdése előtt higiéniai oktatást tartanak. Ha egy gyerek megbetegszik a táborban, őt rögtön el kell különíteni és személyzetet kell neki biztostani. A táborvezetőnek pedig biztosítania kell az adott személy részre védőfelszerelést.

A táborokban nincs létszámkorlát, ennek Tóth szerint nincs is értelme, mert egy-egy táborban kisebb (például életkori) csoportokban foglalkoztatják a gyerekeket.

A hivatalos előírásokon felül több táboroztató közösen dolgozik egy olyan javaslatrendszeren, amivel tovább fokozható a járványügyi biztonság. Ebben, úgy tudjuk, többek közt azt fogják javasolni, hogy a beengedést valamilyen szervezett formában bonyolítsa le minden tábor, hiszen most a szülők jönnek-mennek a táborok területén – a napközik esetén – naponta kétszer, reggel és délután. Célszerű lenne ezt korlátozni, és minél kevesebb kontakttal lebonyolítani a gyerekek beengedését, illetve kiadását. A szülői nyilatkozat mellett erősebb garanciákat dolgoznának ki arra is, hogy a gyerekek biztosan egészségesen menjenek be a táborokba.

© MTI / Balogh Zoltán

Tisztul a piac

„Amikor elkezdtünk táborokkal foglalkozni 13 éve, még a táborok mintegy felét feketén szervezték” – emlékszik vissza Tóth. Mi mindig hangsúlyoztuk a szülőknek, hogy csak olyan tábort válasszanak, amelyeknek a fenntartója, üzemeltetője jogi személyiséggel rendelkezik. Egy vállalkozást, alapítványt, egyesületet ugyanis számon lehet kérni, felelősségre lehet vonni, ha nem teljesíti az ígért szolgáltatást. „Ha megveszünk egy pónilovaglást, és az elmarad, visszakaphatjuk a pénzünket, feketén szervezett tábortól nem.”

Tóth szerint még mindig vannak így működő táborszervezők, de egyre kevesebb, sokat tisztult a piac.

Tavaly elindult Magyarország első táborminősítő portálja is, ami részletesen bevizsgálja, és értékeli a táborokat. Tóth szerint, ahogy a hoteleknél megvan, hogy az 3 vagy 4 csillagos szolgáltatást nyújt, a táborokat is el lehetne látni egy minőségbiztosító jellel. Ez a szülőknek bizalmat nyújtana. Idén már közel hatezer gyerek fog minőstett helyen táborozni.