[{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","shortLead":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","id":"20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4865b-c3d1-4ea9-ba10-831a01fc638f","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","timestamp":"2020. május. 28. 18:07","title":"A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrás, hanem erőforrás - üzeni a Fidesz Trianon 100. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5efe21-0d65-4fae-941e-a83436ad8b1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az óvintézkedések többsége azonban érvényben marad.","shortLead":"Az óvintézkedések többsége azonban érvényben marad.","id":"20200527_Allatkert_napi_latogatoszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd5efe21-0d65-4fae-941e-a83436ad8b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c4c542-4d7b-459c-8625-d917bd4dd31e","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Allatkert_napi_latogatoszam","timestamp":"2020. május. 27. 18:09","title":"Annyian mentek a budapesti Állatkertbe, hogy megemelték a napi látogatószámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is be kell vonni. ","shortLead":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is...","id":"20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598b8003-46ad-4d9c-bef3-bcb739a4b6fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","timestamp":"2020. május. 28. 16:46","title":"Koronavírus-szakértők segítenek a verekedős jelenetekben Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","shortLead":"A miniszterelnök büszkén be is vitte a Karmelitába a befőttesüveget. ","id":"20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db07fd9a-ed2d-4977-b6fb-8120c11f8d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Orban_Viktor_kovaszos_uborka","timestamp":"2020. május. 27. 14:53","title":"Orbán Viktor megsétáltatta a kovászos uborkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","shortLead":"Milyen lenne egy videokonferencia tündékkel és hobbitokkal? Mutatjuk. ","id":"20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf10e4d-5fd1-427c-a136-d04dfb8c3a45","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_karanten_ujra_osszehozta_A_Gyuruk_Ura_szereploit","timestamp":"2020. május. 28. 15:01","title":"A karantén újra összehozta A Gyűrűk Ura szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","shortLead":"Vannak elemzők, akik annak ellenére várnak nagy recessziót, hogy ezek az országok a járványt viszonylag jól megúszták.","id":"20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94ea9af-c6ef-44d0-9156-51add402e81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c7055ca-00bd-4b39-8d05-b7b32601d96a","keywords":null,"link":"/360/20200528_Economist_o_40__is_lehet_KozepEuropaban_a_visszaeses","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"Economist: 40 százalékkal is zuhanhat Kelet-Közép-Európában a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műtős személyzet egyik tagja összeomlott a történtek után.\r

","shortLead":"A műtős személyzet egyik tagja összeomlott a történtek után.\r

","id":"20200527_Osszecserelt_Szigetvari_Korhaz_valsagos_allapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6a2f2d-c095-484c-bd48-0176ccbcdc43","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Osszecserelt_Szigetvari_Korhaz_valsagos_allapot","timestamp":"2020. május. 27. 21:47","title":"Összecserélhettek két üveget a Szigetvári Kórházban, válságos állapotba került egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai elemző, aki elmondja azt is, mire számít, képes lesz-e kezelni a gazdasági visszaesést a kormány. Lakner Zoltánnal, a frissen indult Jelen főszerkesztőjével Gergely Márton beszélgetett.","shortLead":"Pánikolhatott a kormány a válság kezdetén, ezért lehetett szüksége a felhatalmazási törvényre - állítja a politikai...","id":"20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a345296-a7eb-4bc5-b27f-027fd5da8a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45391d7-5ddf-49bd-89e0-69444d9c5778","keywords":null,"link":"/360/20200528_Lakner_Zoltan_El_tudom_kepzelni_hogy_panikolt_a_kormany","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Lakner: Hatalmat nem veszít a kormány a rendkívüli felhatalmazás visszaadásával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]