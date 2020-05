A 92-es amerikai kirándulást - amely nem szerepel Orbán Viktor önéletrajzában, de nem volt titok, maga Orbán mesélte el egy interjúban - az amerikai és európai kapcsolatokat elősegítő German Marshall Foundation (GMF) finanszírozta, a tanulmányúton az akkor 29 éves Orbánon kívül részt vett Németh Zsolt is, illetve még kilenc másik ember, köztük egy holland és egy francia újságíró is. Most ők ketten, Marcel Haenen és Pascal Riché írtak beszámolókat arról, hogy milyennek látták Magyarország jelenlegi miniszterelnökét akkoriban.

A cikkekhez megkérdezték Németh Zsoltot is videochaten keresztül, aki elmondta, hogy ez volt az első alkalom, amikor Orbán Viktor Amerikában járt, és nagyon fontos volt neki ez a hat hetes út, mert itt tanult meg angolul. Elmondása szerint Orbán minden reggel hatkor kelt, hogy átvegye az angol szavakat. A két fideszes ekkor találkozott New Yorkban Soros Györggyel is, aki annak idején finanszírozta az első fénymásolójukat, és a Fidesz nyári táborait is, illetve Orbán és Németh is ösztöndíjat is kaptak a Nyílt Társadalom Alapítványtól.

Németh szerint az amerikai látogatásukkor Soros György megkérdezte őket, hogy mire van szükségük, mert bármit elintéz, de Orbán azt felelte, hogy nem tartanak igényt semmire, és ha ez megváltozik, majd szólnak.

Pascal Riché felidézi Wolfgang Krach szavait, aki most a Süddeutsche Zeitung főszerkesztője, miszerint az első washingtoni reggelen, amikor be kellett mutatkozniuk a tanulmányúton résztvevőknek, Orbán így kezdte: "Orbán Viktor a nevem, a Fidesz elnöke vagyok, és Magyarország következő miniszterelnöke leszek". Ebben nem tévedett - jegyzi meg Riché.

Az újságíró visszaemlékezése szerint Németh Zsolttal ellentétben Orbán Viktor nem tudott jól angolul, de mégis nagyon magabiztos volt. Úgy rémlik neki, hogy a fiatal magyar politikus Amerikáról sem tudott sokat akkoriban, leginkább a Charles Bronson-filmekből volt fogalma az országról.

A tanulmányút során fontos politikusokkal találkozott Orbán: Roger Stone lobbistával, Trump barátjával, akinek egy Richard Nixon-tetoválás van a hátán, és idén év elején börtönre ítélték, mert hazudott a Kongresszus előtt. Találkozott továbbá a magyar származású Tom Lantos képviselővel, holokauszt-túlélővel, Turner admirális volt CIA-főnökkel, illetve a közép-európai demokráciáért küzdő aktivistákkal is. Az útjának csúcspontja azonban az volt, amikor részt vett a Demokrata Párt New York-i konvencióján, ahol hivatalosan is elnökjelöltté választották Bill Clintont.

A visszaemlékezésből kiderül, hogy Riché az első találkozón karikatúrákat rajzolt útitársairól, és Orbánról például azt jegyezte fel magának, hogy "olyan, mint egy kis Napóleon (mogorva és magányos)". Wolfgang Krach ugyanakkor jó humorúnak írta le a politikust.