Az elmúlt 10 év legjobb döntésének nevezte Orbán Viktor miniszterelnök a rendkívüli jogrend bevezetését, szerinte ugyanis a rendeleti kormányzás által biztosított gyorsaság a legfontosabb egy járvány idején.

Noha a személyes adatfelvétellel dolgozó közvélemény-kutatók a járvány miatt nem tudták még felmérni a teljes lakosság véleményét, a hvg.hu május 11-14 között készített kutatásából kiderült, a válaszoló olvasóink többsége nem osztja Orbán Viktor véleményét.

25 százalékuk szerint az intézkedéseket teljes mértékben a kormány hatalmi törekvései magyarázták, a járványhelyzet nem indokolta azt,

43 százalékuk szerint pedig az intézkedéseket nagyobb mértékben indokolta a kormány hatalmi érdeke, kisebb mértékben a járvány súlyossága.

A 65 év felettieknél - vagyis a járvány által különösen veszélyeztetett korosztálynál - még ennél is nagyobb az arány, összesen 80 százalékuk értékelte úgy, hogy a kormány lépései inkább Orbán hatalmi érdekét szolgálják. Mindössze az összes válaszoló 10 százaléka vélte úgy, a járványhelyzet indokolt minden lépést.

© MTI / Kovács Tamás

Ennél részletesebb adatokat és összefüggéseket a cikk további részében talál, de talán fontos itt megjegyezni, hogy olvasóink többsége nem rettegte túl a járványt, harmaduk magát nem, csak idős rokonait féltette, nagyjából ugyanennyien tartották ésszerű magatartással elkerülhetőnek a betegséget. Pusztító járvány berobbanására olvasóink negyede számolt, a többiek nem érezték a veszélyt. A döntő többség egyáltalán nem ismert személyesen koronavírusos beteget az adatfelvétel időpontjában, május közepén.

Miről mondtak véleményt A kormány március 11-én azonnali hatállyal rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett, ami a többi között kijárási korlátozással, a határok lezárásával, a házi karantén elrendelésével, rendezvények (beleértve a tüntetések) megtiltásával, a bölcsődék, óvodák, iskolák, boltok, vendéglátóhelyek bezárásával, egészségügyi ellátások leállításával, kórházi ágyak kiürítésével járt. A Parlament a veszélyhelyzet kihirdetése után 19 nappal elfogadta a felhatalmazási törvényt, amellyel Orbán a veszélyhelyzet végéig rendeleti úton kormányozhat. A vidéki korlátozásokat - Pest megye kivételével - május 4-ével feloldotta a kormány, ezt követte Pest megye, majd 18-án Budapest. A veszélyhelyzet visszavonásáról szóló törvényjavaslatot kedd éjjel nyújtotta be a kormány a Parlamentnek, a rendkívüli jogrend június közepén érhet véget. Jön viszont - várhatóan azonnal - egy új rend, az egészségügyi válsághelyzet, amelyben a kormány a járványra hivatkozva szigorú korlátozásokat vezethet be, de az eddigihez hasonlóan széles körű rendeleti kormányzást nem folytathat.

Minél jobban él, annál kevésbé sejt hátsó szándékot

A koronavírus-járvány nagyon súlyos gazdasági következményekkel is járt, tízezrek váltak munkanélkülivé, vagy keresnek kevesebbet, mint a járvány előtt. A hvg.hu olvasói sem kivételek: a válaszadók 10 százaléka veszítette el állását (nagyobb arányban vannak az 50-59 éves korosztály tagjai), 7 százalék rövidített munkaidőben dolgozik. A kérdőívet kitöltők közül csaknem minden második ember bevétele csökkent a járvány kezdete óta, nem is kis mértékben, a többségnek legalább 20-50 százalékkal.

Az anyagi helyzet pedig - mint kutatásunk elemzéséből kiderült - nagyban befolyásolja a kormány lépéseinek megítélését: a hónapról-hónapra élő, nélkülöző fővárosi olvasóink 87, a vidékiek 82 százaléka szerint szolgálták többé vagy kevésbé Orbán hatalmi érdekeit a bevezetett intézkedések.

© AFP / Besenyei Gergely

Minél jobb egy család anyagi helyzete, annál kevésbé kárhoztatja a kormányt: a gond nélkül élő fővárosiak 61, a vidékiek 64 százaléka osztotta csak ezt a véleményt.

Kiderült viszont az is, függetlenül attól, hogy olvasóink mit gondolnak a kormányról, a korlátozó intézkedéseket fegyelmezetten betartották. Legjobban persze azok teljesítettek, akik teljes mértékben indokoltnak tartották a kormány intézkedéseit, közülük 83 százalék csak létfontosságú ügyben, vásárlás vagy munka miatt hagyta el otthonát a kijárási korlátozás alatt, de még a hatalmi érdeket sejtők 66 százaléka sem ment feleslegesen sehova.

Karácsony négyest kapott

A településvezetőknek nem sok mozgásterük volt a válság alatt - a bölcsődék, óvodák bezárásáról dönthettek -, egyes hétvégékre kaptak felhatalmazást arra, hogy a településen az országostól eltérő, szigorúbb intézkedéseket vezessenek be. Több polgármester élt is ezzel a lehetőséggel: a népszerű kirándulóhelyeket, vagy akár az egész települést is lezárták a látogatók elől. Karácsony Gergely főpolgármester is így tett, a Margitsziget lezárásával.

A polgármesterekre bízta ugyanakkor a kormány a rászoruló idősek, illetve szükség esetén a házi karanténba kerültek ellátását.

© Túry Gergely

Karácsony Gergellyel sokat harcoltak: a Pesti úti Idősek Otthonában kialakult tömeges fertőzések és halálesetek miatt őt tette felelőssé a kormányoldal, mire a főpolgármester azzal vágott vissza, a kórházból tesztelés nélkül visszaküldött betegek miatt terjedt el a járvány az otthonokban. Karácsony tömeges tesztelést és tájékoztatást követelt a kormánytól.

Fővárosi olvasóinknál viszont nem szerepelt rosszul: 38 százalék értékelte négyesre a teljesítményét, 23 százaléktól hármast, 26 százaléktól ötöst kapott, amivel a vidéki polgármestereknél jobban teljesített. Legkevésbé a községben élő olvasóink voltak elégedettek a polgármesterükkel.

Bezárkóztunk, szorongtunk és híztunk is - íme előző elemző cikkünk

Az adatok alapján úgy tűnik, a járványnak most vége van - bár a veszély nem múlt el, a mai napig találnak új koronavírusos betegeket -, azt azonban még senki sem tudja, mi vár ránk ősszel. Lesz-e második hullám, és ha igen, vajon erősebb lesz-e mint az első.

A járvány "csendesebbé válásával" Orbán Viktor elérkezettnek látta az időt egy nemzeti konzultáció elindítására. Noha pénteken elmondása szerint majdnem kész volt már a kérdőív, cikkünk megjelenéséig a részletek nem ismertek. A pénteki nyilatkozata alapján aligha lesz kíváncsi arra, hogyan ítélik meg az emberek a rendkívüli jogrendet, inkább a már Parlament előtt lévő, az egészségügyi válsághelyzet bevezetéséről szóló törvényjavaslatot támogattatná meg.