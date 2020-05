Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","shortLead":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","id":"20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e8d10-1e5a-4c73-bd57-592cf95353a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","timestamp":"2020. május. 31. 15:40","title":"Szétszedték a tuningautósokat a rendőrök Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","shortLead":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","id":"20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f17b22b-938b-4184-973f-791defeb6b85","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","timestamp":"2020. május. 31. 07:45","title":"Hugh Laurie leült a zongorához a karanténban, és milyen jól tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f957a23c-015d-4f1d-a759-c897c5fb7cab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok nélkül kellett megrendezni az idei csíksomlyói búcsút. A búcsús szentmise szónoka abbeli hitének adott hangot, hogy \"a járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához\".","shortLead":"Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint ugyan más, de nem biztos, hogy rossz az, hogy a járvány miatt zarándokok...","id":"20200530_Ilyen_volt_zarandokok_nelkul_a_csiksomlyoi_bucsu_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f957a23c-015d-4f1d-a759-c897c5fb7cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730fe867-6984-4a11-9b58-776814ef0edd","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Ilyen_volt_zarandokok_nelkul_a_csiksomlyoi_bucsu_fotok","timestamp":"2020. május. 30. 16:47","title":"Ilyen volt zarándokok nélkül a csíksomlyói búcsú (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz, hanem 2020.","shortLead":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz...","id":"20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb10f538-cbb6-4fff-abfa-941326e840e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Az önkormányzatok reálértéken kevesebb pénzt kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","shortLead":"A 71 éves férfi azt mondta, inkább leüli a büntetést, minthogy kifizesse.","id":"20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3194e43e-ac07-42cc-a031-db2f6a6daa93","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_12_millio_forintot_kovetel_a_rendorseg_az_egyik_dudalos_tuntetotol","timestamp":"2020. május. 31. 17:09","title":"1,2 millió forintra büntette a rendőrség az egyik dudálós tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne a műalkotásokkal kapcsolatos kuriózum.","shortLead":"A kiskamaszokat megcélzó könyv akár bevezetés lehetne a művészet- és tudománytörténet világába, annyi benne...","id":"202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c527d97a-2bfd-47a6-ab2a-5c24793ec3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08563db-134d-4f64-a9a2-049587ba6ee7","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__allatimadok_kis_kedvencek_es_hires_gazdaik","timestamp":"2020. május. 30. 11:15","title":"Freud asszisztense kutyája volt, Einstein kigyógyította papagáját egy traumából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","shortLead":"Sólymos László került a parlamentből kiesett magyar-szlovák vegyespárt élére.","id":"20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24af675-4647-416f-bf5e-ec0e223f16b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f856c2-f4e8-452a-9f4a-316c3c8ecdf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Bukas_es_Bugar_utan_uj_elnokot_valasztott_a_HidMost","timestamp":"2020. május. 30. 17:20","title":"Bukás és Bugár után új elnököt választott a Híd-Most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]