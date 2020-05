Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap délután éri el a Nemzetközi Űrállomást a szombat este elindult SpaceX űrhajó.","id":"20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efb59f7c-c84c-47ef-8847-05079f6697df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20841cad-4e22-46f2-9051-912d6155ece8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_spacex_demo2_crew_dragon_dokkolas_nemzetkozi_urallomas_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 31. 13:03","title":"Itt élőben láthatja, ahogy a SpaceX Crew Dragon dokkol a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akinek bérlete van, olcsóbban használhatná a bicikliket.","shortLead":"Akinek bérlete van, olcsóbban használhatná a bicikliket.","id":"20200529_mol_bubi_kozbringa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a1cdf1-1ca1-4d16-9dbc-a80c704a6077","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_mol_bubi_kozbringa","timestamp":"2020. május. 29. 14:01","title":"Új gumi, friss alkalmazás, okoslakat – teljesen megújítják a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. 