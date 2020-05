Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","id":"20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e750f2fb-332c-4b09-9895-56c24f0c2831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","timestamp":"2020. május. 31. 15:16","title":"Ujhelyi: A kormány elsunnyogja az uniós konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","shortLead":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","id":"20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12388e4c-8f2b-4081-a252-ed6a13c8ee45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","timestamp":"2020. május. 31. 15:06","title":"Kifosztott egy boltot, majd vonattal menekült két tolvaj Zalaegerszegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot sorolták be először a fokozottan védendő helyszínek közé.","shortLead":"A Galápagos-szigetek az UNESCO világörökségi listájának ékköve, nem véletlen, hogy a csendes-óceáni szigetcsoportot...","id":"20200531_galapagos_szigetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479ead39-dff3-4bd0-8337-d4a47b2336e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b05d8cd-a12f-46d5-9d69-bf29d4370cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_galapagos_szigetek","timestamp":"2020. május. 31. 07:33","title":"Miért vannak ma a Galápagos-szigetek a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és egy francia publicisztika is úgy emlékezik meg, hogy felidézik Orbán Viktor 1992-es amerikai tanulmányútját. ","shortLead":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és...","id":"20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d74d1f-1fd4-4baa-b6a0-8bb653edd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","timestamp":"2020. május. 30. 16:08","title":"\"Olyan, mint egy kis Napóleon\" - emlékek kerültek elő Orbán Viktor 92-es amerikai útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","shortLead":"Lehet, ez már csak a járvány esetleges második hullámában derül ki.","id":"20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd75f2c-3db6-4a9c-8abc-34af9c06d400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f79b4b-b7c9-4971-9249-8b5761af25cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Szlavik_Egeszsegugyi_dolgozokon_tesztelik_vede_a_BCGoltas_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. május. 31. 10:18","title":"Szlávik: Egészségügyi dolgozókon tesztelik, véd-e a BCG-oltás koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","shortLead":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","id":"20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68667e-d28b-4094-b3c5-6a1a66c7c7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","timestamp":"2020. május. 31. 06:41","title":"Új gazdára vár egy nagyon ritka 24 éves Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre.","shortLead":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés...","id":"20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75260d-2fcd-4fd2-a776-d34cc9611e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","timestamp":"2020. május. 30. 10:48","title":"Egyszerűbben lehet igénybe venni a csok-ot és a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]