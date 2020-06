Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","shortLead":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","id":"20200601_karacsony_gergely_pride","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e64a136-ec60-4efb-afb7-09d19f626e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_karacsony_gergely_pride","timestamp":"2020. június. 01. 14:36","title":"Karácsony Gergely köszöntötte a Pride-hónapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","shortLead":"Az ingyenes számlázó program után telefonos alkalmazás is készült.","id":"20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=471b2695-7664-40d0-84e6-e0c3443b35ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ccbca0-62aa-4363-b457-1db07a8fdf4b","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Nem_kell_tobbe_szamlatomb_mobilon_is_lehet_szamlat_adni","timestamp":"2020. június. 02. 17:01","title":"Nem kell többé számlatömb, mobilon is lehet számlát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik beavatkozni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló zavargások ügye amerikai belügy, amelybe Oroszország semmilyen módon nem szándékozik...","id":"20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d3d0c9-794e-43aa-9127-f128c4098d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f339fa-366f-4784-b7e6-0f387443bd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Elkezdtek_vitatkozni_azon_vane_koze_az_oroszoknak_az_amerikai_zavargasokhoz","timestamp":"2020. június. 01. 16:31","title":"Elkezdtek vitatkozni azon, van-e köze az oroszoknak az amerikai zavargásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","shortLead":"A turizmusban és a vendéglátásban dolgozókat érintené.","id":"20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14adac65-9e9e-4019-a55e-33a6b7399b18","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_koronavirus_bertamogatas_program_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 17:05","title":"Újabb bértámogatási program indításán gondolkodik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton meglátogatta. ","shortLead":"Azt írta egy közöségi oldalon a magyar fiatal, hogy többek között Budapesten fog merényletet elkövetni. A TEK szombaton...","id":"20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a71ed-900d-4701-b57f-2c1bf4ef3df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8681200-8077-4e68-8d67-d0d22cb5c846","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_budapest_terrorcselekmeny_tek","timestamp":"2020. június. 02. 11:59","title":"Budapesti terrorcselekménnyel „viccelt”, kiment hozzá a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","shortLead":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","id":"20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1db53a5-e8a8-4e3b-8e57-6bf45c63f2bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","timestamp":"2020. június. 02. 07:59","title":"Sok mindenen spórol a VW a 8-as Golfon a 7-eshez képest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","shortLead":"A dolgozók porral oltóval fékezték meg a lángokat.","id":"20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18fbfe-0fd5-4715-b5bd-5583f09aaeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6cda1-d629-4aa4-9213-89b0beea1054","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_operahaz_tuz_porral_olto_tuzolto","timestamp":"2020. június. 02. 15:42","title":"Kigyulladt az Operaház teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt volna a karantén idején, hanem lendületet kapott. Mi több, a HVG értesülései szerint a kormány gazdaságvédelmi akciótervében is szerepe lesz.","shortLead":"Egy ágazat, amelynek szereplői a koronavírus-járvány idején sem panaszkodnak: a napelemek telepítése nemhogy elakadt...","id":"202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8737e-695d-408b-a2c1-401f1c7be362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd7acee-f29a-45f2-9e39-c8ceb4b40185","keywords":null,"link":"/360/202022__virusallo_napelemek__uj_palyazatok__aforint_bosszuja__napfenyes_siker","timestamp":"2020. június. 02. 12:30","title":"Járvány idején is aranybánya a napenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]