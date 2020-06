Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","shortLead":"Itt 2-3 euró, ott 5-10 euró spórolás, ami a végén akár jelentős költségelőnyt is jelenthet.","id":"20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1db53a5-e8a8-4e3b-8e57-6bf45c63f2bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_sok_mindenen_sporol_a_vw_a_8as_golfon_a_7eshez_kepest__video","timestamp":"2020. június. 02. 07:59","title":"Sok mindenen spórol a VW a 8-as Golfon a 7-eshez képest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","shortLead":"Sikerült a SpaceX Crew Dragon egyik, ha nem a legfontosabb manővere a világűrben.","id":"20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041fb985-81bb-44dd-892f-4f80e7b3c97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a555007-fb71-4a5e-b8d9-ad3e60e70ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_space_x_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_dokkolas_demo_2","timestamp":"2020. május. 31. 16:37","title":"Történelmi siker: sikeresen dokkolt a Crew Dragon a Nemzetközi Űrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem számolhatnak a búzapiacon.","shortLead":"Már régóta nem számítanak jó termésre a termelők, a múlt heti esőzés nem volt elég. Nagy átmenő készlettel nem...","id":"20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa1f74-55b8-4164-a4ed-4aa4e8ae6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Csak_senyved_a_buza_az_aszaly_miatt","timestamp":"2020. június. 02. 06:32","title":"Csak senyved a búza az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 - 3. rész. Juhász Gyula publicisztikáját felolvassa: Novkov Máté. József Attila versét Zsigmond Emőke mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765a5e2c-650a-4562-a63d-24c6987786b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c743fa-c3a4-4d71-b9d1-1ffd7184e804","keywords":null,"link":"/360/20200601_Trianon_Kimondva__Juhasz_Gyula_Nem_nem_soha","timestamp":"2020. június. 01. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Juhász Gyula: Nem, nem, soha; József Attila: Bús magyar éneke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","shortLead":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","id":"20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff6463-8afc-438a-b2dc-c8a6c1cd94a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","timestamp":"2020. május. 31. 20:06","title":"Egy kezdő orvos annyit keres, mint egy gyorsétterem dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait, kiugrottunk egy napra Prágába. Menni kellett, de talán másnak is kell, és nekik jól jön az, amit mi megéltünk. Spoiler: Svejk felült a sírjában, körbenézett, ivott egy sört és elégedetten feküdt vissza. Minden olyan, amilyen volt. ","shortLead":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait...","id":"20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125366f-241f-4d08-9e97-91653dd84595","keywords":null,"link":"/360/20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","timestamp":"2020. június. 02. 11:00","title":"Szeretettel Kelet-Közép-Európából: Egy nap alatt Prágába és vissza, határnyitás idején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul ugyan, de végül a megbocsátás, a feloldás meséjévé válik. A 2012-ben bemutatott előadásról Bagossy László rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul...","id":"20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cf2605-c607-4ece-b327-6a28c0db3a53","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","timestamp":"2020. május. 31. 20:00","title":"A varázserő eltűnik, de ennek így kell lennie – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely jusson\" - közölte Anne Hidalgo főpolgármester.","shortLead":"\"Lesznek hétvégék, amikor lezárjuk a forgalom elől az utcákat azért, hogy a bároknak és az éttermeknek több hely...","id":"20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e72dfc-c8e7-4377-9087-f8169b7f2da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Nyitott_barra_valhat_keddtol_Parizs","timestamp":"2020. május. 31. 18:46","title":"Nyitott bárrá válhat keddtől Párizs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]