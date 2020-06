Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő este történt az akció.","shortLead":"Késő este történt az akció.","id":"20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad09e8-79e0-4efd-9d6e-401858aa1b76","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kivonult_a_TEK_egy_szombathelyi_lakashoz","timestamp":"2020. május. 31. 22:35","title":"Rátörte az ajtót a TEK egy fenyegetőző férfire Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","shortLead":"Embert gázolt a HÉV hétfő délután a Pest megyei Kistarcsán, a kórházi megállóban.","id":"20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d370a250-5235-4d80-8811-989979404d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d92f23-a549-4e04-8334-ba1ef8553d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Ismet_gazolt_a_HEV","timestamp":"2020. június. 01. 16:43","title":"Ismét gázolt a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8","c_author":"Kovács Domonkos","category":"gazdasag.zhvg","description":"Milyen szemmel érdemes megnézni befektetés előtt egy céget a 21. században? Mondunk három betűt: ESG. Vélemény.","shortLead":"Milyen szemmel érdemes megnézni befektetés előtt egy céget a 21. században? Mondunk három betűt: ESG. Vélemény.","id":"20200602_ESG_Iranytu_vagy_divatos_marketingtrukk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a67fc2-866e-494e-8177-f569868025e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739aae55-f1e0-46fa-bcc3-997283d0efb0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_ESG_Iranytu_vagy_divatos_marketingtrukk","timestamp":"2020. június. 02. 18:45","title":"ESG: Iránytű vagy divatos marketingtrükk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","shortLead":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","id":"20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46f137-07ab-4690-805e-01c834412913","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","timestamp":"2020. június. 01. 09:58","title":"Kilencmillió forintot csaltak ki az unokázós csalók egy nagyitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most viszont megjelent a digitális divat. Attól azonban nem kell tartani, hogy a végén nem lesz egy göncünk sem, amit felvehetnénk.","shortLead":"A hordhatatlan ruhát eddig csak a divathetek kifutóin bemutatott extravagáns haute couture darabok jelentették, most...","id":"202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d399b3-ecf4-4467-af74-d18888e1bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38851d5d-654d-47ca-9c57-63655f26fb4b","keywords":null,"link":"/360/202022__digitalis_ruhak__3dmodellezo_szabok__ekelme__dresszkod","timestamp":"2020. június. 01. 16:30","title":"Az új divat szerint haza sem kell vinni a ruhát, mégis jól mutat Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","shortLead":"Néhány hét és hivatalosan is elindulhat a PestiSrácok tévéje.","id":"20200531_pesti_tv_hir_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f28a8f6f-4e19-4353-82bf-8686dd1873d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40d636-2eae-4091-ad50-de26e5c872d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_pesti_tv_hir_tv","timestamp":"2020. május. 31. 22:02","title":"Az induló Pesti TV-hez igazoltak a távozó HírTV-sek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","shortLead":"Immár biztos, hogy egy, a Földre nagyon hasonlító bolygó kering a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri körül.","id":"20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98db48e-557d-4565-9e09-5603d5c3cc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_fold_szeru_bolygo_proxima_centauri_b","timestamp":"2020. június. 02. 16:03","title":"Hivatalos: egy Föld-szerű bolygó van a \"közelünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","shortLead":"Legutóbb a párizsi Diadalív becsomagolásán dolgozott, de azt a járvány miatt elhalasztották.","id":"20200601_christo_csomagolo_muvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a37b5c-53ba-4209-9435-9b739802e3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83100b40-8b09-41f4-a890-e25376f6edbf","keywords":null,"link":"/elet/20200601_christo_csomagolo_muvesz","timestamp":"2020. június. 01. 10:38","title":"Meghalt Christo, a világhírű bolgár csomagolóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]