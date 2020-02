Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új helyettes is lesz, őt a Délmagyartól rakják át az újsághoz.","shortLead":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új...","id":"20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdd259-8de1-457d-b858-4b18216ab626","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","timestamp":"2020. február. 06. 14:51","title":"Új főszerkesztő a Magyar Nemzetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában. Cikkükben bemutatjuk, hogy eddig hol és mit nyert és miben szenvedett vereséget. ","shortLead":"Demeter Szilárd nem talált ki semmi újat, csak egy még le nem osztott, meg nem szállt területet a magyar kultúrában...","id":"20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f269cd9-5652-4e0a-b81e-52b9ce1ab7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Demeter_Szilard_tundoklese","timestamp":"2020. február. 06. 06:30","title":"Demeter Szilárd korántsem mindenható, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint tartózkodik.","shortLead":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint...","id":"20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46237e8b-7239-48ce-9a24-a30a6d540a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. február. 06. 13:53","title":"80 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7845c95-b627-4ee4-8b28-76fa2f4f73ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018-ban több tucatnyi másikkal együtt Magyarország kanadai kereskedőházait is bezárták. Ugyan a kereskedőházi rendszer újjászervezésekor erről szó sem volt, most mégis új irodát nyitnak, mert „hatalmas potenciál” van a kétoldalú együttműködésben és a magyar export erősítésében.","shortLead":"2018-ban több tucatnyi másikkal együtt Magyarország kanadai kereskedőházait is bezárták. Ugyan a kereskedőházi rendszer...","id":"20200206_A_kormany_ujra_kulkereskedelmi_offenzivat_indit_EszakAmerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7845c95-b627-4ee4-8b28-76fa2f4f73ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcce8ab-a117-431e-a442-5f57ff377e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_A_kormany_ujra_kulkereskedelmi_offenzivat_indit_EszakAmerikaban","timestamp":"2020. február. 06. 06:18","title":"A kormány újra külkereskedelmi offenzívát indít Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Landolás közben tört darabokra egy török gép, meghalt Kirk Duglas, enyhül az idő. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050f3b73-fb94-44a1-b02b-c855a523ace9","keywords":null,"link":"/360/20200206_Radar360_Trump_meguszta_meg_sincs_meg_a_virus_ellenszere","timestamp":"2020. február. 06. 08:00","title":"Radar360: Trump megúszta, még sincs meg a vírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász Egylet szerdán az MTI-vel. ","shortLead":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász...","id":"20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6fe5f-98e1-4b6b-95f4-e512fe8f3099","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","timestamp":"2020. február. 05. 11:55","title":"Meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően a kereskedelmi televíziózás sajátjai – mondta Apáti Bence, A Dal 2020 zsűritagja.","shortLead":"A Dal utat tört magának, immár hangsúlyos helyet foglal el a zenei műsorok között, holott ezek alapvetően...","id":"20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6005dd3-b69f-4538-a212-8a88085d56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e67f79-55fe-49d8-b1f7-726b214ba976","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Apati_Bence_Fel_percben_kell_informativnak_viccesnek_kritikusnak_hozzaertonek_lenni","timestamp":"2020. február. 05. 10:42","title":"Apáti Bence: \"Fél percben kell informatívnak, viccesnek, kritikusnak, hozzáértőnek lenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában Cohn-Bendit francia-német politikus, az 1968-as diáklázadás központi figurája, aki húsz évig volt a zöld EP-frakció tagja.","shortLead":"„Az őszi önkormányzati választás megmutatta, hogy Orbán sem verhetetlen” – mondta a HVG hetilapnak adott interjújában...","id":"20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1876794c-5b63-48c1-9ed3-5f68b713c6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775dbf5a-7708-4b66-9f0c-2595f09ad4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_CohnBendit_Orban_klimavedo_lett_Mazel_tov","timestamp":"2020. február. 05. 11:43","title":"Cohn-Bendit: Orbán klímavédő lett? Mazel tov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]