Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási korlátozások utáni első utcai demonstráción. ","shortLead":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási...","id":"20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e42db-62e2-4891-baf7-4691cfe75d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 13:42","title":"Salvini: Tisztelet a magyar népnek és a kormánynak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont bárki hozzáférhet.","shortLead":"A Microsoft a SkiFree mintájára készített egy szörfös játékot, amit eddig csak néhányan láthattak, most már viszont...","id":"20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b364100a-8d91-47c1-aeed-e93ffeea14c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c3e1c-bccc-4580-a631-a862ee5c3c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_microsoft_edge_bongeszo_szorf_jatek","timestamp":"2020. június. 01. 20:03","title":"Van egy rejtett játék a Windows böngészőjében, így hívhatja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L-nak nem sikerült megismételni a tavalyi sikerévet. ","id":"20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a6f5b-a2d3-428d-a9e9-e9c7fe527775","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_fejer_bal_beszamolo_meszaros","timestamp":"2020. június. 02. 18:33","title":"Majdnem a negyedére csökkent tavaly a Mészáros-gyerekek cégének nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott, hogy a magyarok csak a győztes hatalmak ártatlan áldozatai lettek az 1. világháború után. ","shortLead":"Trianon évfordulója kapcsán a Frankfurter Allgemeine Zeitung egész oldalas elemzésben feszegeti, mennyire megalapozott...","id":"20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14cc30c8-1a84-4db1-bac6-f6bfd190babb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a104a-058b-42b1-b4de-ce005f9b448a","keywords":null,"link":"/360/20200602_FAZ_lapszemle_Trianon","timestamp":"2020. június. 02. 07:30","title":"FAZ: Az EU az egyetlen gyógyszer a magyarok fájdalmára Trianon óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","shortLead":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","id":"20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34df697a-0774-4a3e-99d9-1c8a82196e77","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","timestamp":"2020. június. 02. 18:10","title":"Majdnem megháromszorozta exportbevételeit a Nanushka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","shortLead":"A fegyelmi bizottságnak nem tetszett az akció.","id":"20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa38568-9bfc-4eca-abc6-79c01c2eb82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98588803-1577-4e0b-8492-c6af5051ccb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_tokmac_chol_nguen_ferencvaros_george_floyd_mlsz","timestamp":"2020. június. 02. 10:51","title":"Megrovást kapott a Fradi labdarúgója, aki a pólóján üzente: Igazságot George Floydnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO szerint nem veszített erejéből a vírus. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A második halottkém szerint gyilkosság volt George Floyd halála, Európa-szerte visszaszorulóban a járvány, de a WHO...","id":"20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e8aa2-8728-487b-b5a0-0ad46dbe34e3","keywords":null,"link":"/360/20200602_Radar360_Trump_a_hadsereget_is_bevetne_itthon_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2020. június. 02. 08:00","title":"Radar360: Trump a hadsereget is bevetné, itthon nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]