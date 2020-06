Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","shortLead":"Minimálisra csökkenthető a fertőzésveszély, ha gépek sütik a hamburgert. De elveszik-e ezek az emberek munkáját?","id":"202022_lesz_sutnivalojuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f94862c-a21b-4c5a-95f2-4770fa429321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff1ae4f-a745-4b03-82c6-7accb5e11383","keywords":null,"link":"/360/202022_lesz_sutnivalojuk","timestamp":"2020. június. 03. 11:30","title":"A mostani járvány a robotszakácsok kezére játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nyugati felén heves zivatarok várhatók szerdán, jégeső is lehet.","shortLead":"Az ország nyugati felén heves zivatarok várhatók szerdán, jégeső is lehet.","id":"20200602_Masodfoku_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_tobb_megyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469f0817-4240-4b1c-9964-5977618e589b","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Masodfoku_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat_tobb_megyere","timestamp":"2020. június. 02. 18:35","title":"Másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat több megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az életveszélyes sérülthöz mentőhelikoptert küldtek. ","shortLead":"Az életveszélyes sérülthöz mentőhelikoptert küldtek. ","id":"20200603_Robbanas_volt_egy_uzemben_harman_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f16f1ae-da1d-4783-b418-04436c404c77","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Robbanas_volt_egy_uzemben_harman_megserultek","timestamp":"2020. június. 03. 16:52","title":"Robbanás volt egy üzemben, egy ember életveszélyesen megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","shortLead":"Jó, ha viszünk magunkkal kabátot, esernyőt.","id":"20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0628406a-593e-4753-8b0a-c54a8d248edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Esos_szeles_napunk_lesz","timestamp":"2020. június. 03. 05:08","title":"Esős, szeles napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi legveszélyesebb kirohanását.","shortLead":"A Facebook két alkalmazottja is felmondott, amiért a vállalat szerintük tétlenül nézte Donald Trump eddigi...","id":"20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df615f56-eee4-4233-8d74-667bc9d33c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_mark_zuckerberg_tuntetok_fosztogatok_szoftvermernok_informatikus_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. június. 03. 09:20","title":"Távozik a Facebooktól Zuckerberg két embere a Trump-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi minisztérium.\r

","shortLead":"A madridi autonóm közösség két nap alatt 33 halálos áldozatokról adott hírt, ezt mégsem közölte a spanyol egészségügyi...","id":"20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66618cdb-f66f-4b96-8986-693ca74f32a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_halalesete_Spanyolorszag_tartomany_koronavirus","timestamp":"2020. június. 02. 20:59","title":"Napok óta nem jelentettek új haláleseteket Spanyolországban, pedig többen is meghaltak egyes tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","shortLead":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1177351e-9e57-4b77-9d92-24c1da99e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 03. 14:14","title":"Megnyitotta belső és külső határait Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","shortLead":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. ","id":"20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8c2584-e2bc-42fd-8683-d9c7b1fb310f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Kilenc_autot_tort_fel_egy_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. június. 03. 11:17","title":"Nem finomkodott a tolvaj, aki kilenc autót tört fel Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]