[{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások több mint két hónappal ezelőtti bevezetése óta nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések és a halálesetek száma Nagy-Britanniában.","shortLead":"A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások több mint két hónappal ezelőtti bevezetése óta nem mért...","id":"20200601_Latvanyosan_javul_a_jarvanyhezte_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2226add0-0a30-48b0-b2fb-e5541cdcbb8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Latvanyosan_javul_a_jarvanyhezte_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. június. 01. 21:33","title":"Látványosan javul a járványhelyzet Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves részét képezik. ","shortLead":"A BMW megtartotta ígéretét: a Studie Concept 4 túlméretezett \"veséi\" a sorozatgyártású 4-es szériának is a szerves...","id":"20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55f24e5-6fdd-4aec-945f-ce35cfe9dd32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a0da6-db5b-4340-aa77-d2b8b569c3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_hatalmas_hutoracs_es_mogotte_egy_auto_itt_az_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 03. 07:59","title":"Hatalmas hűtőrács és mögötte egy gyönyörű kupé: itt az új 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","shortLead":"A nemrég megjelent, új nemzeti biztonsági stratégiáról ír e heti számában a HVG.","id":"20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e90eb3-71ab-4396-b22a-3d7aca6958e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039f812-ae5b-4de1-92d3-7cad95385cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Hivatalos_kormanystrategia_hitet_tettek_az_EU_mellett_es_erzekelik_az_orosz_fenyegetest","timestamp":"2020. június. 03. 12:37","title":"Az orbáni pávatánc bizonyítéka: hitet tett a kormány az EU mellett ,és érzékelik az orosz fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","shortLead":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","id":"20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93edd-fe9a-4896-834f-39b3baeb8829","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 02. 19:19","title":"Megnőtt a válóperek száma a járvány idején Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Ellenkező esetben az érintettre kéthetes házi karantén vár - közölte Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter.","shortLead":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak...","id":"20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4060c0c-e2d5-410d-8b2a-86b9ed5ea556","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","timestamp":"2020. június. 01. 21:49","title":"Hamarosan szabadon utazhatnak Európában a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen a korábban megvett utalványok alapján még teljesíteniük kell. Az egyébként sem túl nyugodt kedélyeket egy új szerződéstervezet is felborzolta.","shortLead":"Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád, hogy áthidalja fizetési nehézségeit, ám ez partnerei életét nehezítette meg, hiszen...","id":"20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13e8279-f017-4f0b-8889-a1dcad1b2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c13a4-f2ea-45cf-9512-0ceb6630d091","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_bonusz_brigad_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 02. 12:00","title":"Patthelyzetben a Bónusz Brigád partnerei: várnak a pénzre, de szolgáltatniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","shortLead":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1177351e-9e57-4b77-9d92-24c1da99e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 03. 14:14","title":"Megnyitotta belső és külső határait Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","shortLead":"Török Gábor szerint olyan még nem volt, hogy egy kormány elveszíti a választást, ha félidőben ennyire népszerű. ","id":"20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde92934-2f12-4f97-bc96-6344db5ccfc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695049da-34d4-458b-9888-485b8272e0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Ha_ez_igy_folytatodik_akkor_az_ellenzeknek_2022ben_semmilyen_eselye_sem_lesz","timestamp":"2020. június. 02. 21:52","title":"Török Gábor: \"Ha ez így folytatódik, akkor az ellenzéknek 2022-ben semmilyen esélye sem lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]