[{"available":true,"c_guid":"82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","shortLead":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","id":"20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34df697a-0774-4a3e-99d9-1c8a82196e77","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","timestamp":"2020. június. 02. 18:10","title":"Majdnem megháromszorozta exportbevételeit a Nanushka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni kellene az EU-n belül.","shortLead":"Legalábbis így látja az Európai Bizottság illetékese, aki szerint a határnyitást és egy újabb lezárást is koordinálni...","id":"20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053ccad3-7f37-4222-abf9-6de10c653a22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Panikreakcio_volt_az_unios_belso_hatarok_lezarasa","timestamp":"2020. június. 03. 16:29","title":"Pánikreakció volt az uniós belső határok lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","shortLead":"A hitelintézetek 698 milliárd forintos profitot értek el 2019-ben, aminek csaknem a 60 százalékát az OTP hozta.","id":"20200603_bankszektor_nyeresege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890bf34b-ea8d-4e40-a013-8fcfa035fab0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_bankszektor_nyeresege","timestamp":"2020. június. 03. 15:57","title":"Rekordnyereséggel zárta 2019-et a magyar bankszektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm minapi bejelentése viszont egészen új helyzetet teremthet ezen a játéktéren.","shortLead":"Nemrégiben még azzal volt elfoglalva a világ, hogy vajon mikor érkezhet az Apple régvárt AR-szemüvege. A Qualcomm...","id":"20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4a0125-59cf-444d-be47-67902bf4b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fafd13-33dd-4f88-8291-7c9b2da52893","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_qualcomm_xr_viewer_program_androidos_telefonokra","timestamp":"2020. június. 03. 11:03","title":"Nagyot fog nézni, szó szerint: jönnek az XR-szemüvegek az androidos telefonokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78b9b90-f3fa-4e09-af2f-49846119a615","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Szemen lőtt fotósok, könnygázzal lefújt operatőrök, letartóztatott tévéstábok – az elmúlt egy hét amerikai tüntetéshullámaiban soha nem látott atrocitások érték a munkájukat végző riportereket. A felvételek és a beszámolók alapján ráadásul sok esetben nehéz a véletlennel magyarázni a támadásokat. Szakértők arra figyelmeztetnek: Donald Trump média ellen folytatott hadjárata veszélyes hullámokat indíthat el nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon. ","shortLead":"Szemen lőtt fotósok, könnygázzal lefújt operatőrök, letartóztatott tévéstábok – az elmúlt egy hét amerikai...","id":"20200603_fake_newst_ujsagiro_atrocitas_Trump_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b78b9b90-f3fa-4e09-af2f-49846119a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db5e65a-af89-4f3e-a3a8-e7c2cda85d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_fake_newst_ujsagiro_atrocitas_Trump_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"Trump addig kiáltott fake newst, hogy már rendőrök támadnak újságírókra az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég csaknem félmilliárd forintot adott látvány-csapatsportra. ","shortLead":"A cég csaknem félmilliárd forintot adott látvány-csapatsportra. ","id":"20200603_Kis_hijan_12_milliard_forint_osztalekot_vesznek_ki_a_tulajdonosok_a_Meszaros_es_Meszaros_Kftbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c75da9-1d62-4609-a84d-d6a4a0ed31e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Kis_hijan_12_milliard_forint_osztalekot_vesznek_ki_a_tulajdonosok_a_Meszaros_es_Meszaros_Kftbol","timestamp":"2020. június. 03. 06:15","title":"Kis híján 12 milliárd forint osztalékot vesznek ki a tulajdonosok a Mészáros és Mészáros Kft.-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","shortLead":"A pletykák szerint az Apple még 2020-ban bemutatja azt a MacBookot, aminek belsejében egy ARM chip dolgozik majd.","id":"20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db413c8f-c31a-4424-bd49-6e1ad95ae837","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_apple_macbook_arm_processzor_architektura_bemutato_laptop","timestamp":"2020. június. 03. 10:40","title":"Még az idén jöhet az első MacBook, amibe az Apple saját processzora kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami a koronavírus-járvány alatt bevezetett intézkedések miatt fokozódott – derült ki az Amnesty International kutatásából. ","shortLead":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami...","id":"20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df731e0-6fb0-4c5a-9b7d-1e3c76492c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","timestamp":"2020. június. 03. 10:10","title":"Időzített bombaként tekintenek a várandós nőkre a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]