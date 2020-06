"Ez Orbán mesterterve Magyarország naggyá tételére"

A magyar miniszterelnök provokál, és a környező országok kulturális értelemben vett bekebelezésére tör, olvasható a New York-i lap publicisztikájában.

A modern magyarságtudat alapvető eleme a "Trianon-trauma" – írta terjedelmes cikkében a New York Review of Books (NYR Daily) szerdán. Bélyegre nyomott síró szentek és emlékművek félárbocra engedett zászlói emlékeztetnek a most százéves békediktátum ejtette sebekre már annak kihirdetése óta. A szerző – Kate Maltby, egy menekült magyar zsidó Londonban élő unokája – röviden végigveszi, hogyan sajátította ki Horthy Miklós kormányzása alatt a fasizmus a trianoni békeszerződés elleni tiltakozást.

A Horthy alatt jellemzővé vált provokatív emlékezetpolitikát követi Orbán Viktor is – fordul aztán a csütörtöki százéves évforduló felé a cikk. Példaként hozza fel erre az új, 5 milliárd forintos Trianon-árkot (a Kossuth téren épült emlékművet – a szerk.), illetve a 2014-es, Szabadság téri német megszállási emlékművet is. Ezek üzenete szerinte ugyanaz: Magyarország idegen összeesküvők áldozata, de majd újra felemelkedik.

Szabadka példájával azt sem mulasztja el bemutatni a cikk, mennyire rugalmas Orbán etnikai sovinizmusa: amíg Magyarországon épp az antiszemitizmusa miatt kritizált sorosozó plakátkampány ment (bár a kormány vitatta, hogy ez antiszemita lenne – a szerk.), a magyar kormány 2,5 millió eurót adott a II. világháború alatt lerombolt szabadkai zsinagóga újjáépítésére, hogy az az ottani magyar közösség egyik központjává válhasson. Maltby szerint a magyarlakta területek egyfajta kulturális annexióját látszik megkísérelni Orbán, többek közt a határon túli költésekkel is.

Trianon évfordulója "dráma" nélkül múlhat el, hiszen mind Magyarországot, mind a környező országokat leköti a koronavírus-járvány kezelése. A magyar miniszterelnök pedig maga is kijelentette már, hogy elképzelhetetlen, hogy az irredenta törekvéseket katonai erővel valósítsa meg bárki az Európai Unió "korában". Mint egy tavaly decemberi beszédében fogalmazott, mindössze az a célja, hogy Magyarország vezető szerepet játsszon Közép-Európában. A szerző szerint: amit Orbán Viktor maga nem mond ki, támogatóitól eltűri. A Nagy-Magyarország visszatértéért kiáltó nacionalisták maradni fognak – zárul a cikk.