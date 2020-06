Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","shortLead":"A sok városban bevezetett kijárási tilalom ellenére tízezrek demonstráltak szerte az Egyesült Államokban.","id":"20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f4c9df2-2e2c-4832-a1a9-5cf8bfa48618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df039163-f1ae-4129-8035-33102a2c6dec","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_egyesult_allamok_tuntetes_george_floyd_rendorseg","timestamp":"2020. június. 03. 15:12","title":"Kevésbé erőszakosan folytatódtak a George Floyd halála miatti tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","shortLead":"Csütörtök este öltöztetik nemzeti színekbe a hidat.","id":"20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37abe1ab-c655-4a08-816e-92ff0900b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_trianon_kivilagitas","timestamp":"2020. június. 04. 13:52","title":"Piros-fehér-zöldbe borul a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aed2f-855c-4688-b2f8-21454a1a756b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. június. 03. 21:45","title":"Sárgaszakállas makiikrek születtek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7a54e2-2e5e-427d-9f5c-a82fa2952d98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűen beverte a kocsik szélvédőit. 