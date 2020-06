Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében felismerjék, ha bajba kerültek.","shortLead":"Viktória azért mesélte el a történetét, mert példával akar szolgálni minden bántalmazott nőnek, hogy idejében...","id":"20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f488e-2cba-406c-b92c-2bfd94564dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94cf15c-e953-4146-bcbf-db1ed1be5754","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_kaposvari_remete_sanyargatas_szemelyi_szabadsag_megsertese_bantalmazo_kapcsolat","timestamp":"2020. június. 04. 20:10","title":"„Hirtelen rám ült és azt mondta, hogy én vagyok az ördög” – megszólalt a kaposvári remete bántalmazott élettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután mindenkinek átadták, ott maradt egy pluszban, ami ezután a külügyminiszter nyakába került.","shortLead":"Miután mindenkinek átadták, ott maradt egy pluszban, ami ezután a külügyminiszter nyakába került.","id":"20200604_szijjarto_peter_aranyerem_magyar_kupa_donto_budapest_honved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46583f75-f7b5-430a-a51d-a2e525afb6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_szijjarto_peter_aranyerem_magyar_kupa_donto_budapest_honved","timestamp":"2020. június. 04. 11:31","title":"Szijjártó is kapott érmet a kupadöntő után Csányitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás a Galaxy S20 Ultrához képest.","shortLead":"A jelek szerint a nyár végén érkező Note20+ is megkapja a Samsung 108 megapixeles szenzorát, de lesz némi változás...","id":"20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a5a287-1252-4b79-ae02-68a0d5fb4398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d028d22a-6dfc-4808-9a95-fdcd45f37271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_samsung_galaxy_note20_plus_kameraja_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. június. 04. 10:03","title":"Ütős kamera kerülhet a Samsung nyári csúcstelefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","shortLead":"A gyásznap elteltével most már azt volna csak jó tudni, hogy mi lesz a hétköznapokkal. ","id":"20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5d8a31-20fb-4c52-a076-f9abe5cc1799","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_Hont_Napvegi_gondolatok_Trianon_urugyen","timestamp":"2020. június. 04. 20:06","title":"Hont: Napvégi gondolatok Trianon ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező új verziójában a Google.","shortLead":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező...","id":"20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae4490-f0fd-4d2e-a51c-1580ca61fdeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","timestamp":"2020. június. 05. 09:03","title":"Készüljön rá: az Android 11-ben mindig összeomlanak majd bizonyos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db905ec8-59c7-490b-a72c-313e64141793","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rákosfalvy Zoltán összesen 4,3 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2019-ben.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán összesen 4,3 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2019-ben.","id":"20200604_profit_Borkai_Zsolt_ugyved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db905ec8-59c7-490b-a72c-313e64141793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9deb5-48c9-41f4-869f-51e14ec31a85","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_profit_Borkai_Zsolt_ugyved","timestamp":"2020. június. 04. 16:56","title":"Több mint félmilliárd forintos profitja volt tavaly Borkai Zsolt ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","shortLead":"Krist Novoselic posztját rengetegen támadták, zárolta is a Facebook- és a Twitter-fiókját.","id":"20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ce8237-9c4d-4742-a90b-140c1180988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7c195-2902-46e0-ab4e-c12fb7a16c1c","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Trumpot_dicserte_a_Nirvana_volt_basszusgitarosa_lett_is_belole_cirkusz","timestamp":"2020. június. 04. 08:39","title":"Trumpot dicsérte a Nirvana volt basszusgitárosa, lett is belőle cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. Az új előfizetők pedig 100 GB-nyi extra netet aktiválhatnak maguknak ingyen.","shortLead":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják...","id":"20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c921b-7a9b-4b03-abcb-81157981edcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","timestamp":"2020. június. 04. 08:03","title":"Sok telenorosnak megduplázzák a mobilnetét – lesznek, akik 100 GB-nyi extrát kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]