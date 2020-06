Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron.","shortLead":"Nem adtak el olyan gépeket, amik Mészárosnál álltak az udvaron.","id":"20200604_rendorsegnek_honvedseg_harci_jarmu_Meszaros_Lorinc_bicske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0f9163-9a11-4ad1-96c5-20a72a2954c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_rendorsegnek_honvedseg_harci_jarmu_Meszaros_Lorinc_bicske","timestamp":"2020. június. 04. 15:43","title":"A rendőrségnek és a honvédségnek fogalma sincs, miért voltak harci járművek Mészáros Lőrinc bicskei tavánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","shortLead":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","id":"20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3c651c-4af6-4663-97af-e1d19d377f29","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","timestamp":"2020. június. 04. 06:10","title":"Rövidesen minden légitársaság gépet indíthat Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","shortLead":"Jégeső, felhőszakadás és erős szél jöhet.","id":"20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cc0ea0-e557-43e1-b783-5aec964913d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_masodfoku_figyelmeztetes_zivatar","timestamp":"2020. június. 04. 08:10","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","shortLead":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","id":"20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bde49-6ba1-445c-8e20-4140b198e901","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","timestamp":"2020. június. 04. 14:38","title":"Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","shortLead":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","id":"20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2bda2-0e4d-4490-b8c9-895803801f52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 11:03","title":"19 millió forintra büntette a MagNet Bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","shortLead":"Harmincezren szegték meg a veszélyhelyzetben hozott szabályokat.","id":"20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffd54d-9621-451e-8a3c-e69a3b02f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_jarvany_rendorseg_szabalysertes_buntetes","timestamp":"2020. június. 05. 14:33","title":"Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a rendőrség a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","shortLead":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","id":"20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6498d2fa-f93a-461f-b1c8-653911478ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","timestamp":"2020. június. 05. 09:29","title":"A leálló autógyárak húzták le az ipari termelést: közel 37 százalékos csökkenés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május első felében lehetett még viszonylag olcsón albérlethez jutni Budapesten, utána már korrigált a piac.","shortLead":"Május első felében lehetett még viszonylag olcsón albérlethez jutni Budapesten, utána már korrigált a piac.","id":"20200605_alberlet_lakas_lakhatas_dijak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5df4e13-b323-420a-883c-0a72756129d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_alberlet_lakas_lakhatas_dijak","timestamp":"2020. június. 05. 11:15","title":"Újra emelkedni kezdtek a budapesti albérletdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]