Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","shortLead":"Roxie Washington könnyek között állt nyilvánosság elé.","id":"20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec5ef29-9e98-4e0c-8512-95d5e5d41385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450a46a-3da7-4171-ba3c-867c9dfdc56f","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Azt_akarom_hogy_mindenki_tudja_mit_vettek_el_a_rendorok__megszolalt_George_Floyd_gyerekenek_anyja","timestamp":"2020. június. 03. 10:25","title":"„Azt akarom, hogy mindenki tudja, mit vettek el a rendőrök” – megszólalt George Floyd gyerekének anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már magyarul is elérhető A Jóbarátok-generáció címmel. A rajongóknak egyértelműen kötelező darab, ám a jóleső nosztalgia mellett négyszázhúsz oldal után is maradt némi hiányérzetünk.","shortLead":"Saul Austerlitz író a Jóbarátok tavalyi, 25. évfordulójára időzítette új könyvének megjelenését, amely május óta már...","id":"20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071438b4-dd78-4a85-962a-09402c4c3389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6a1fa0-5061-4935-a02d-34f27f2da67b","keywords":null,"link":"/elet/20200603_Nem_tudjak_hogy_mi_tudjuk_hogy_ok_tudjak__avagy_mit_lehet_meg_elmondani_a_Jobaratokrol","timestamp":"2020. június. 03. 20:00","title":"Nem tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők tudják – avagy mit lehet még elmondani a Jóbarátokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","shortLead":"Az ottani áfa mértékét pedig jelentősen csökkentik, és más kedvezmények is jönnek.","id":"20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e8b4233-c8ac-4fae-8e49-f94f1364deac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b38049-9ce3-485b-ab26-c56b19dcd466","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_angela_merkel_koronavirus_mentocsomag_gazdasagi_karok","timestamp":"2020. június. 04. 05:19","title":"Gigantikus mentőcsomaggal enyhítenék a vírus okozta károkat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Három szóval elintézték.","shortLead":"Három szóval elintézték.","id":"20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b870-dbc7-474e-8156-4dd31e253482","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","timestamp":"2020. június. 03. 10:52","title":"Törvényesítik az átláthatatlan költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják maguknak az opciót. Az új előfizetők pedig 100 GB-nyi extra netet aktiválhatnak maguknak ingyen.","shortLead":"A meglévő ügyfelek a díjcsomagjukban foglalt adatkeret dupláját használhatják el nyáron a Telenornál – ha aktiválják...","id":"20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4439e4ca-da0e-4904-ad43-f4267330f140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c921b-7a9b-4b03-abcb-81157981edcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_telenor_dupla_adatmennyiseg_bekapcsolasa_2020_100_gb","timestamp":"2020. június. 04. 08:03","title":"Sok telenorosnak megduplázzák a mobilnetét – lesznek, akik 100 GB-nyi extrát kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok lehetőségeit éppen a hétvégéken és ünnepnapokon, miközben a legtöbben lényegében csak ilyenkor használják a járműveiket. ","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki egy nemrégiben benyújtott szövetségi tervezet, amely jelentősen korlátozná a motorosok...","id":"20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=948c2878-6e43-489d-b1b7-691b799346fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd29534f-5b3f-4951-834c-b265d97e7e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Betiltanak_a_vasarnapi_es_unnepnapi_motorozast_a_nemetek","timestamp":"2020. június. 04. 12:30","title":"Betiltanák a vasárnapi és ünnepnapi motorozást a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat és iPadeket. Csakhogy azokkal semmire sem mennek.","shortLead":"Több videó is felkerült arról a Twitterre, ahogyan a fosztogatók épp az Apple egyik üzletéből viszik ki az iPhone-okat...","id":"20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04cb03eb-bfe4-423d-88d9-87e957b87a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003efc40-ae4e-4d81-97b7-c167039e2ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_amerika_apple_uzlet_fosztogatas_lopott_iphone_ipad","timestamp":"2020. június. 03. 13:33","title":"Sorra fosztják ki az Apple üzleteit, de nagyon meglepődnek a tolvajok, amikor bekapcsolják a lopott iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat: végül nem tiltanák sem a nejlonzacskókat, sem a zöldséges-pékárus műanyag zacskókat. Utóbbinál ráadásul még a termékdíj is elhanyagolható lesz.","shortLead":"Visszalépés a korábbiakhoz képest a kedd este benyújtott, egyszer használatos műanyagokra vonatkozó törvényjavaslat...","id":"20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9a9f9-c3b8-4741-8cde-0bf6dab055b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_muanyagtorveny_termekdij_torvenyjavaslat_egyszer_hasznalatos_muanyag_zhvg","timestamp":"2020. június. 03. 17:10","title":"A kormány megint megkegyelmezett a nejlonzacskóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]